Gráfico del Día: ¿La incorporación de SpaceX al Nasdaq 100 impulsará una nueva ola de crecimiento? (07.07.2026)

SpaceX se incorpora hoy al Nasdaq 100, uno de los índices bursátiles más seguidos a nivel mundial.

¿Qué podría significar esto para la compañía?

A nivel global existen más de 200 productos de inversión vinculados al Nasdaq 100. Una parte importante corresponde a fondos (ETF, fondos de inversión y fondos de seguros), que en conjunto administran entre 600.000 y 800.000 millones de dólares. Si se incluyen instrumentos derivados (como futuros y opciones), la exposición total alcanza aproximadamente 1,4 billones de dólares.

Los fondos que replican la composición del Nasdaq 100 estarán obligados a comprar acciones de SpaceX para seguir reflejando con precisión el índice. Se estima que esto generará una demanda pasiva cercana a los 4.300 millones de dólares.

Sin embargo, el peso de SpaceX dentro del índice será reducido

En el caso de compañías con un porcentaje de acciones en free float inferior al 33,3%, su ponderación dentro del índice se calcula utilizando la capitalización ajustada. Esto significa que, para el cálculo, se considera el menor valor entre el total de acciones negociadas públicamente o un máximo equivalente a tres veces las acciones disponibles en free float.

Como SpaceX solo ha puesto en circulación alrededor del 5% de sus acciones, su participación dentro del índice será reducida, situándose por ahora en torno al 0,8%.

Esta no es la única limitación que impone el Nasdaq 100

Ninguna empresa puede representar más del 24% del índice. El peso conjunto de todas las compañías cuya participación supere el 2,5% no puede exceder el 48% del índice. Si esto ocurre, sus ponderaciones se reducen proporcionalmente hasta un máximo conjunto del 40%.

Cabe recordar que SpaceX ingresó al índice mediante un proceso acelerado

El procedimiento tradicional habría exigido que la empresa atravesara un período de maduración (seasoning period), lo que normalmente implica esperar entre tres meses y un año desde su salida a bolsa antes de que el comité del índice evaluara su incorporación. Además, las reglas tradicionales del Nasdaq 100 exigían que al menos el 10% de las acciones estuvieran disponibles en free float.

Actualmente, ese período se redujo a solo 15 días hábiles desde la salida a bolsa. Asimismo, se introdujo una nueva regla según la cual, si una empresa recién listada se encuentra entre las 40 mayores compañías del índice por capitalización bursátil (el umbral era cercano a 150.000 millones de dólares, mientras que SpaceX fue valorada en casi 2 billones de dólares), el requisito mínimo de free float deja de aplicarse.

SpaceX no recibió el mismo tratamiento por parte del S&P 500. Ese índice continúa exigiendo, entre otros requisitos, un período mínimo de 12 meses desde la salida a bolsa y cuatro trimestres consecutivos con beneficios bajo las normas contables GAAP.

Análisis técnico

Figura 1: SpaceX (M30) (12.06.2026 - 07.07.2026)

Fuente: xStation, 07.07.2026

Tras una profunda corrección posterior a la IPO, luego de alcanzar máximos por encima de los 220 dólares, SpaceX ha entrado en una fase de consolidación lateral. El precio oscila entre la media móvil simple de 100 períodos (SMA 100) y las SMA de 50 y 150 períodos. Estas últimas se han aplanado de forma evidente, reflejando la ausencia de una tendencia definida.

El indicador RSI (14) se mueve cerca del nivel de equilibrio, situándose en 52,7. La ausencia de condiciones extremas de sobrecompra o sobreventa refleja un mercado en espera de un nuevo catalizador que defina la dirección del precio.

La pérdida de impulso vendedor y la transición hacia un movimiento lateral también se observan en el comportamiento del MACD. Tanto la línea del MACD como la línea de señal evolucionan prácticamente planas alrededor del nivel cero, mientras que las barras del histograma se han reducido considerablemente.