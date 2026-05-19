Gráfico del día: La moneda más fuerte de 2026 bajo la sombra de un escándalo (19.05.2026)

La moneda con mejor desempeño de 2026*, el real brasileño, quedó bajo presión la semana pasada, registrando su mayor debilitamiento frente al dólar estadounidense desde octubre de 2025.

Gráfico 1: USDBRL (29/10/2024 - 19/05/2026)



Fuente: xStation5, 19.05.2026

* El kwacha zambiano, el rublo ruso y el colón costarricense aparecen más arriba en el tablero, pero no se encuentran entre las divisas que analizamos regularmente.

¿Qué hay detrás de un movimiento tan significativo?

La razón detrás de la depreciación del real puede encontrarse principalmente en las grabaciones y reportes publicados por The Intercept Brazil, los cuales incriminan a Flavio Bolsonaro, senador y candidato de derecha a la presidencia en las elecciones de octubre.

Según los materiales publicados, Flavio habría solicitado millones de dólares a Daniel Vorcaro, ex CEO de Banco Master. El monto total de las transacciones bajo investigación se estima en más de 25 millones de dólares.

De acuerdo con Bolsonaro, el dinero estaba destinado a financiar una película biográfica sobre su padre encarcelado, Jair Bolsonaro, ex presidente del país. Flavio sostiene que se trataba de un patrocinio 100% privado para un proyecto privado, sin que Vorcaro ni Banco Master fueran a recibir favores políticos a cambio.

La policía federal y la Corte Suprema tomaron inmediatamente el caso, lo que, pese a las explicaciones de Bolsonaro, provocó una caída en sus niveles de aprobación. Flavio venía mostrando una tendencia alcista sostenida. Desde comienzos de mayo, aparecía como favorito para ganar las elecciones según las probabilidades de la plataforma Polymarket, superando incluso a Lula en la mayoría de las encuestas.

El mercado percibe cierto riesgo en una mayor probabilidad de victoria de Lula, líder de la izquierda. La ausencia de una consolidación fiscal, incluso gradual, considerando un déficit presupuestario que ya supera el 8% del PIB durante tres años consecutivos, parece especialmente problemática.El mercado parece haber descontado parcialmente estas preocupaciones, permitiendo que el real recuperara parte del terreno perdido a comienzos de la semana.

¿Qué respalda al real?

Altas tasas de interés

El Banco Central de Brasil ya realizó dos recortes en el actual ciclo, pero la tasa de referencia permanece en un nivel muy elevado (14,5%), permitiendo que la moneda continúe beneficiándose del carry trade. Aunque no se pueden descartar nuevos recortes en los próximos meses, su magnitud debería ser limitada debido a expectativas inflacionarias desancladas y una política fiscal expansiva. Esto podría permitir que el real siga beneficiándose del carry trade.

Posición de exportador neto de petróleo

Brasil es uno de los mayores productores de petróleo del mundo, con aproximadamente 4,2 millones de barriles diarios. Aunque parte de esta producción se consume internamente, el excedente es lo suficientemente significativo como para convertir al país en un actor relevante a nivel global, generando más de 55.000 millones de dólares anuales por exportaciones petroleras. El principal destino del petróleo brasileño (43% del total exportado) es China, que actualmente tiene escaso margen de negociación. La estructura de importaciones china depende de Medio Oriente (55%), Rusia (21%), Brasil (7%) y Angola (5%).

Gráfico 2: Estructura de importaciones de petróleo crudo de China (2024)



Fuente: OEC (19.05.2026)

La moneda también recibe soporte por el aumento en los precios de la soya, que representa más del 12% de las exportaciones domésticas.

Mejora del sentimiento hacia mercados emergentes

Abril trajo consigo una importante mejora en el apetito por riesgo tanto en mercados cambiarios como bursátiles. Los últimos días han generado dudas respecto a la continuidad de esta tendencia. Sin embargo, si los anuncios del presidente Trump respecto a las negociaciones en curso entre EE.UU. e Irán efectivamente se concretan, el real, debido a su elevado beta, es decir, su sensibilidad a cambios de mercado, podría continuar apreciándose. Aunque bajo ese escenario también podrían observarse caídas en los precios del petróleo, lo que ejercerían cierta presión sobre la divisa.

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Michał Jóźwiak, Analista de Mercados Financieros en XTB