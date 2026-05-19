Resumen de Mercado: Acciones tecnológicas siguen bajo presión bajista

Los futuros de acciones cotizan estables tras una sesión previa que cerró mixta y con un desempeño irregular, marcada por la fuerte influencia de los titulares geopolíticos sobre la acción del precio. El desarrollo más relevante se produjo al cierre, cuando el presidente Trump anunció la cancelación de un ataque contra Irán previsto para el martes, decisión tomada a petición de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar. Según el mandatario, los aliados del Golfo solicitaron posponer la acción militar debido a que actualmente se desarrollan “negociaciones serias”, y expresó confianza en que aún es posible alcanzar un acuerdo aceptable para Estados Unidos, que incluya garantías para impedir que Irán obtenga armas nucleares.

A través de Truth Social, Trump confirmó el aplazamiento del ataque, aunque advirtió que instruyó a las fuerzas armadas estadounidenses para mantenerse preparadas y avanzar con un asalto total y a gran escala en cualquier momento si las negociaciones fracasan. En declaraciones previas a The Post el lunes, el presidente había manifestado que “no está abierto” a concesiones hacia Teherán tras recibir una respuesta iraní calificada como decepcionante respecto a las conversaciones de paz, lo que evidencia la fragilidad del proceso diplomático en curso.

En el mercado de materias primas, los futuros del crudo retrocedieron tras la sesión agitada del día anterior, impulsada por titulares geopolíticos mixtos, siendo la cancelación del ataque a Irán el principal catalizador del movimiento. En cuanto a la agenda económica de hoy, los inversores estarán atentos a la publicación del Cambio Semanal de Empleo de ADP en Estados Unidos y al IPC de Canadá.



Fuente: xStation5

Noticias Clave

Geopolítica: El presidente Trump anunció a través de Truth Social que instruyó al secretario de Guerra Hegseth , al presidente del Estado Mayor Conjunto Caine y al ejército estadounidense para retrasar el ataque contra Irán previsto para el martes, en respuesta a la solicitud de Arabia Saudí , Emiratos Árabes Unidos y Catar , dado que actualmente se desarrollan negociaciones serias. Trump expresó confianza en alcanzar un acuerdo aceptable que excluya las armas nucleares para Irán, aunque advirtió que las fuerzas estadounidenses se mantendrán preparadas para un asalto total y a gran escala si las conversaciones fracasan, y declaró a The Post no estar abierto a concesiones para Teherán tras una respuesta iraní calificada como decepcionante. El presidente iraní Pezeshkian replicó que “el diálogo no significa rendición”, mientras altos mandos militares advirtieron estar preparados para responder con firmeza a cualquier agresión. Medios israelíes apuntaron que la principal razón del aplazamiento fue una advertencia del Pentágono sobre el refuerzo de las defensas aéreas iraníes y la mejora de sus capacidades de detección, con activación de sistemas defensivos en Isfahán .

Divisas: El dólar mostró una ligera firmeza tras ceder terreno frente a sus principales competidores en la sesión previa, en un mercado dominado por titulares geopolíticos mixtos, siendo el aplazamiento del ataque contra Irán el principal catalizador. Más allá de la geopolítica, hubo pocos impulsores adicionales: la confirmación de Warsh como presidente de la Fed está programada para el viernes y los comentarios de Goolsbee tuvieron una recepción contenida. El euro detuvo parcialmente su recuperación previa en medio de un escaso flujo de noticias, mientras la UE recortó sus perspectivas de crecimiento y elevó la previsión de inflación debido al conflicto con Irán. La libra retrocedió ligeramente, apoyada por declaraciones del posible retador al liderazgo Andy Burnham , quien descartó modificar las reglas fiscales de la canciller Reeves , con la atención puesta en los datos de empleo y salarios del Reino Unido . El yen se depreció marginalmente, aunque con potencial alcista del USD/JPY limitado por la resistencia en torno a 159,00 y unos datos del PIB japonés mejores de lo esperado.

Bonos: Los futuros del Treasury estadounidense a 10 años lograron ligeras ganancias, aunque con un techo en el avance tras el desempeño indeciso del día anterior, en un contexto donde los mercados se mantuvieron concentrados en los titulares geopolíticos mixtos. Los futuros del Bund se mantuvieron a flote en operaciones tranquilas con sesgo a la oferta, ante una emisión de Bobl por 5.000 millones de euros prevista para hoy y una subasta de Bund de tamaño similar mañana. Los futuros del JGB a 10 años retrocedieron tras la modesta recuperación de la sesión previa, presionados por datos del PIB del primer trimestre japonés mejores de lo esperado.

EE. UU.: Kevin Warsh jurará el cargo como próximo presidente de la Fed este viernes, según Fox Business . Goolsbee de la Fed, votante en 2027, expresó entusiasmo por la llegada de Warsh y subrayó que la inflación se mantiene demasiado elevada y debe situarse en primer plano al inicio de su gestión, aunque calificó el mercado laboral como estable. En el ámbito sanitario, el presidente Trump anunció que el número de medicamentos disponibles en TrumpRx se multiplicará casi por siete, con la incorporación de más de 600 genéricos a la plataforma.

Reino Unido: Los datos del mercado laboral mostraron un deterioro adicional, con la tasa de desempleo subiendo a 5% en marzo frente al 4,9% esperado y previo, mientras la ONS destacó que las vacantes alcanzaron su nivel más bajo en cinco años. El cambio de empleo sorprendió al alza con 148.000 nuevos puestos frente a los 107.000 esperados , aunque los ingresos medios excluyendo bonificaciones se ralentizaron a 3,4% interanual , en línea con lo previsto pero por debajo del 3,6% anterior, reflejando una moderación del crecimiento salarial.

Japón: El Nikkei 225 osciló entre ganancias y pérdidas mientras los participantes asimilaban las recientes fluctuaciones cambiarias, datos del PIB mejores de lo esperado y sus posibles implicaciones para la política monetaria del Banco de Japón . El PIB preliminar del primer trimestre creció 0,5% trimestral frente al 0,4% previsto , y la tasa anualizada se situó en 2,1% frente al 1,7% esperado , lo que refuerza el debate sobre la trayectoria de normalización monetaria.

Australia: Las actas del RBA correspondientes a la reunión de mayo revelaron que el consejo consideró que las condiciones financieras seguirían siendo algo restrictivas tras la subida de tipos , y que dicha decisión otorgaba margen para evaluar la evolución del conflicto del Golfo y la respuesta de hogares y empresas. El consejo deliberó entre subir 25 puntos básicos o mantener los tipos en 4,1% , coincidiendo en que la política monetaria no puede alterar la trayectoria de la inflación en el corto plazo y que el crecimiento económico probablemente se mantendrá por debajo del potencial durante algún tiempo. La mayoría enfatizó que la inflación subyacente se proyecta por encima del objetivo durante un periodo prolongado, reiterando el compromiso de hacer lo necesario para cumplir con los mandatos de inflación y empleo.

Petróleo: Los futuros del crudo retrocedieron tras la sesión agitada previa, marcada por titulares geopolíticos mixtos, siendo la cancelación del ataque estadounidense contra Irán el principal catalizador, tras la petición de Arabia Saudí , Catar y Emiratos Árabes Unidos ante el avance de negociaciones serias. El secretario del Tesoro Bessent confirmó una licencia general temporal de 30 días que permitirá a las naciones más vulnerables acceder al petróleo ruso actualmente varado en el mar. Por su parte, el primer ministro australiano Albanese informó que el país ha asegurado más de 600.000 barriles de combustible para aviones , con la llegada prevista de tres cargamentos procedentes de China a principios de junio.

Metales: El oro spot mostró un desempeño apagado tras su reciente operativa en rangos, manteniéndose por debajo del nivel de 4.600 USD/onza ante la menor demanda de refugio derivada del aplazamiento del ataque contra Irán. Los futuros del cobre extendieron de manera gradual sus pérdidas, con la demanda restringida en un entorno de apetito por el riesgo mixto.

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Análisis US100

La estructura de canal bajista se mantiene, con el precio cotizando por debajo de sus medias móviles. No obstante, el MACD comienza a mostrar una secuencia de mínimos crecientes, lo que sugiere una posible moderación en la presión bajista. En este contexto, la referencia principal continúa ubicada en el soporte de los 28.743 puntos.

Si el precio logra sostenerse sobre esta zona, podría desarrollar un movimiento correctivo hacia los 29.489 puntos, nivel que actúa como pivote de mayor relevancia dentro de la estructura actual. En cambio, una pérdida de este soporte podría acelerar la caída hacia la siguiente zona de apoyo, ubicada en torno a los 28.337 puntos.

🔹 Punto Clave: 28.753

🔺 Escenario Alcista: 29.489

🔻 Escenario Bajista: 29.337



Fuente: xStation5

Gráfico del Día

El oro ha mantenido una estructura de rango lateral en torno al soporte de los 4.500 puntos. Tras haber alcanzado mínimos relevantes, el precio muestra una recuperación gradual, mientras el MACD también comienza a reflejar una mejora en la dinámica de corto plazo. En este contexto, la zona de los 4.500 puntos continúa siendo la referencia técnica principal para la estructura del precio.

Si el precio logra sostenerse sobre este nivel, podría desarrollar una recuperación hacia su punto pivote más cercano y relevante, ubicado en torno a los 4.724 puntos. En cambio, una pérdida del soporte de los 4.500 puntos podría reactivar la presión bajista y abrir espacio para nuevas caídas, con una zona de soporte posterior en torno a los 4.300 puntos.

🔹 Punto Clave: 4.500

🔺 Escenario Alcista: 4.724

🔻 Escenario Bajista: 4.300



Fuente: xStation5