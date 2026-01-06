Gráfico del día: OIL.WTI; Trump cuenta con la inversión de los gigantes petroleros de EE. UU. 🖋️

Las acciones de Estados Unidos en Venezuela, tras la salida del poder de Nicolás Maduro, se concentran ahora en la reconstrucción del devastado sector petrolero del país. Se espera que el secretario de Energía, Chris Wright, se reúna esta semana con grandes petroleras estadounidenses. La administración confía en que Chevron, ConocoPhillips y otras compañías ayuden a restaurar la producción después de años de abandono y corrupción. No obstante, las empresas energéticas están abordando la situación con cautela y buscan garantías de estabilidad política, Estado de derecho y respaldo a largo plazo de EE. UU. antes de comprometer inversiones multimillonarias, que expertos estiman en torno a USD 10.000 millones anuales durante la próxima década.

El presidente Donald Trump afirmó que no se celebrarán elecciones en el corto plazo, argumentando que el país primero debe ser “recuperado”. También sugirió que Estados Unidos podría subvencionar la reconstrucción del sector petrolero y aseguró que las operaciones podrían reanudarse en menos de 18 meses, con las compañías potencialmente reembolsadas por el gobierno estadounidense o mediante ingresos futuros de producción. Trump enmarcó esta estrategia como una vía para reducir los precios del petróleo y los combustibles para los consumidores estadounidenses, al tiempo que refuerza el poder energético y geopolítico de EE. UU.

Para el mercado petrolero, es poco probable que los acontecimientos en Venezuela tengan un impacto relevante en el corto plazo. Las refinerías de la costa del Golfo de EE. UU., diseñadas para procesar crudo pesado venezolano, podrían absorber importaciones si el suministro se restablece gradualmente. Sin embargo, el horizonte sigue siendo muy de largo plazo. Cualquier aumento adicional de la oferta venezolana probablemente ejercería solo una presión moderada a la baja sobre los precios en los próximos años. La magnitud y la velocidad de la recuperación dependerán del financiamiento, la estabilidad política y de si las compañías deciden finalmente comprometer inversiones a gran escala, una decisión que probablemente requerirá garantías de EE. UU.

Los precios del petróleo no solo recuperaron las caídas iniciales tras el fin de semana, sino que ahora se sitúan por encima de los niveles de cierre del viernes.

OIL.WTI (Gráfico H1)

Fuente: xStation5

