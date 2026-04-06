Gráfico del día: pérdidas en el petróleo y Citrini reporta mayor tráfico de buques en el Estrecho de Ormuz (06.04.2026)

El crudo Brent (OIL) inició la sesión de hoy con subas por encima de los $110 por barril, pero posteriormente reapareció la presión bajista — en parte impulsada por las negociaciones en curso entre Irán y Estados Unidos tras el ultimátum de Trump. Al mismo tiempo, Citrini publicó un análisis basado en OSINT, construido a partir de observaciones recopiladas directamente desde el Estrecho de Ormuz. Según el informe, el fondo desplegó una fuente local para monitorear el tráfico de petroleros en el estrecho, con el objetivo de verificar si los flujos reales coinciden con los datos utilizados por fondos globales, algoritmos y analistas para estimar disrupciones en la oferta de petróleo y otras variables clave.

¿Qué sugiere el informe de Citrini?

Según Citrini, la mayoría de los hedge funds, mesas macro y comentaristas evalúan el riesgo en Ormuz utilizando datos AIS, es decir, señales de transpondedores emitidas por los buques.

El fondo afirma que su analista firmó una declaración en un punto de control en Omán indicando que no recolectaría datos, y posteriormente introdujo de forma clandestina equipos, incluyendo un estabilizador, un kit de micrófono y una cámara Leica con zoom 150x, pese a la inspección.

Citrini sostiene que los datos basados en AIS podrían no reflejar el panorama completo. Sus hallazgos sugieren que hasta un 50% del tráfico real de buques a través del estrecho podría no estar siendo capturado por los sistemas estándar en un día determinado.

Se reporta que algunos buques están desactivando transpondedores, alterando destinos o ingresando datos de identificación engañosos para reducir su trazabilidad y mitigar riesgos de ataque. El informe también menciona la presencia de una “flota sombra” iraní operando con transpondedores apagados.

Según estas afirmaciones, más de 29 petroleros completamente cargados han transportado crudo de esta forma, con un valor estimado de $3.000 millones, enviado a Malasia desde el inicio del conflicto.

Dicho esto, la fiabilidad de estos hallazgos sigue siendo difícil de verificar de manera independiente en esta etapa.

Si estos datos son correctos, las implicaciones son relevantes: el mercado podría estar valorando incorrectamente la magnitud de las disrupciones de oferta en el Estrecho de Ormuz. Los modelos del mercado petrolero, las proyecciones de oferta y el análisis macro podrían estar basados en datos sistemáticamente incompletos.

La tesis central es que los participantes del mercado podrían estar confundiendo la visibilidad de datos AIS con los flujos físicos reales. En un entorno donde las señales son deliberadamente ocultadas, el análisis basado en paneles de datos podría estar rezagado respecto a las condiciones reales.

Citrini concluye que la brecha entre el tráfico reportado por AIS y el movimiento real de petroleros podría representar actualmente una de las variables más subestimadas en el mercado energético global.

Gráfico OIL (D1)



Fuente: xStation