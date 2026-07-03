Gráfico del Día: USDJPY – ¿Un cambio en la tendencia? (03.07.2026)

El USDJPY alcanzó el miércoles su nivel más alto desde diciembre de 1986 (162,8). Sin embargo, desde entonces ha registrado una caída superior al 1%.

Un cambio en el enfoque sobre las intervenciones cambiarias

Los intentos de intervención realizados por las autoridades japonesas durante junio resultaron infructuosos. Tras retrocesos temporales, el par USDJPY volvió a marcar nuevos máximos.

En consecuencia, según informes de Reuters, las autoridades estarían dispuestas a abandonar la práctica de señalar públicamente el riesgo de intervenciones, optando en su lugar por actuar de forma que aumente la presión sobre los especuladores y eleve el costo de apostar contra el yen. También se espera que dejen de comunicar niveles específicos del tipo de cambio que podrían desencadenar una intervención oficial.

Este cambio de enfoque parece estar siendo bien recibido por el mercado. El yen se fortaleció ayer por la mañana cerca de un 0,9% frente al dólar, manteniendo esas ganancias hasta el cierre de la jornada gracias al informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de Estados Unidos, que resultó más débil de lo esperado.

Hoy, la moneda japonesa continúa fortaleciéndose, posiblemente influenciada tanto por la debilidad general del dólar como por los comentarios de la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, quien afirmó que Tokio sigue preparado para intervenir en el mercado de divisas, al tiempo que destacó la estrecha cooperación con Washington en este ámbito. También se refirió al aumento de los rendimientos de los bonos, señalando que la política fiscal se gestionará de manera que permita recuperar la confianza del mercado.

Más alzas de tasas por delante

El Banco de Japón (BoJ) atraviesa actualmente un momento histórico al alejarse de décadas de política monetaria ultralaxa. A mediados de junio elevó la tasa de interés de referencia hasta el 1%, su nivel más alto desde 1995.

De acuerdo con el consenso del mercado y con las señales enviadas por miembros del directorio, entre ellos el miembro de perfil más restrictivo Naoki Tamura, este no sería el final del ciclo de endurecimiento monetario. El mercado espera que las tasas de interés continúen aumentando gradualmente cada pocos meses hasta alcanzar la denominada tasa neutral, que, según las autoridades, se sitúa actualmente entre 1,5% y 2,0%.

El gobierno japonés está impulsando con fuerza nuevas alzas de tasas para evitar una depreciación excesiva de la moneda. Cabe añadir que uno de los principales beneficiarios de este escenario es el sector bancario japonés.

El endurecimiento monetario cuenta con el respaldo de los datos macroeconómicos

Los datos continúan siendo el principal respaldo para la continuidad del giro restrictivo del Banco de Japón. La institución ha elevado significativamente sus previsiones de inflación, esperando que la medida subyacente alcance entre 2,5% y 3% durante el ejercicio fiscal 2026, claramente por encima de su objetivo del 2%.

Las expectativas de inflación a mediano y largo plazo también permanecen elevadas. Además, la inflación ya no está impulsada únicamente por factores externos. Los salarios crecieron en abril un 3,5%, su mayor ritmo desde 2024, y las empresas japonesas muestran una mayor disposición a trasladar el incremento de los costos laborales a los precios finales.

Análisis técnico

Figura 1: USDJPY (03.12.2025 - 03.07.2026)

Source: xStation, 03.07.2026

A pesar de la importante corrección reciente, el par continúa dentro de una tendencia alcista de largo plazo. La estructura principal, caracterizada por una secuencia de máximos y mínimos crecientes en gráfico diario, aún no ha sido invalidada de forma definitiva.

La zona de 160,2 actúa actualmente como un área defensiva clave, resultado de la convergencia de dos importantes factores técnicos: la media móvil exponencial de 50 períodos (EMA 50 – 160,268) y el retroceso de Fibonacci del 23,6% correspondiente a la onda alcista de mayor amplitud.

El RSI abandonó la zona de fuerte sobrecompra y se estabilizó en un nivel prácticamente neutral (50,2). Esto deja espacio para el desarrollo de un nuevo impulso direccional.

La dominancia de los vendedores en el corto plazo está respaldada por el MACD. El cruce bajista de la línea de señal y el crecimiento del histograma negativo reflejan un impulso descendente que obliga a actuar con cautela antes de asumir que la corrección ha finalizado definitivamente.

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Michał Jóźwiak, Analista de Mercados Financieros en XTB