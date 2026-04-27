Gráficos del día: US100, USDJPY y NATGAS (27.04.2026)

La sesión arranca con un tono claramente más constructivo para los activos de riesgo, apoyado en un informe que detalla la propuesta de Irán a Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz, lo que ha aliviado el temor a un nuevo estancamiento en las negociaciones tras el revés diplomático del fin de semana, cuando Trump canceló el viaje de un enviado y Teherán declaró que no negociaría bajo presión. La propuesta incluye además el aplazamiento de las negociaciones nucleares, lo que da al mercado un horizonte más definido para la desescalada. los semiconductores asiáticos lideraron el avance con TSMC subiendo un 6% hasta nuevos máximos históricos. El petróleo modera las ganancias iniciales, los futuros estadounidenses operan al alza y la atención del mercado se concentra ahora en la prueba clave de la semana: las decisiones de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, junto con los resultados de las grandes tecnológicas (Microsoft, Meta, Apple, Alphabet y Amazon) que concentran un peso decisivo dentro de los principales índices y serán determinantes para validar o ajustar las valoraciones actuales.

US100

El US100 se ve beneficiado por una combinación de factores particularmente potente para el segmento tecnológico. Por un lado, la compresión de la prima de riesgo geopolítica tras la propuesta iraní libera capacidad para que los flujos vuelvan a rotar hacia activos de mayor duración. Por otro, el liderazgo del sector semiconductores en Asia, con TSMC marcando nuevos máximos históricos, refuerza la narrativa de fortaleza estructural en la cadena de valor de la IA y mejora el sentimiento general hacia el complejo tecnológico global. A esto se suma el catalizador clave de la semana, la entrega de resultados de Microsoft, Meta, Apple, Alphabet y Amazon, compañías que en conjunto representan una proporción significativa de la capitalización del índice y cuyos números actuarán como prueba para validar los múltiplos actuales. Desde el punto de vista técnico, el precio ha consolidado nuevos máximos por encima de los 27.000 puntos, con el MACD superando la resistencia previa marcada por los máximos del impulso anterior. A esto se suma el cruce alcista de la media móvil simple de 50 días sobre la de 200 días, configuración técnica conocida como cruce dorado, que se observó por última vez el 22 de junio de 2025, cuando el índice acumuló posteriormente un avance superior al 20%. La media de 50 periodos en 25.036 y la de 200 en 24.925 definen ahora la zona de soporte estructural más relevante para la continuidad del impulso.

USDJPY

El USDJPY es uno de los pares más seguidos por el mercado dada su condición de divisa principal en las operaciones de carry trade, sensible a cualquier cambio en el diferencial de tasas entre la Reserva Federal y el Banco de Japón. En la sesión nocturna, el BoJ entregará su decisión de tasas, en una reunión donde el consenso anticipa que la entidad mantendrá su tasa de referencia sin cambios. El foco estará en los comentarios del gobernador Ueda durante la conferencia de prensa y en el Outlook Report trimestral, documento que actualiza las proyecciones de crecimiento e inflación y que el mercado utilizará para recalibrar la trayectoria esperada del ciclo de normalización. Cualquier ajuste al alza en las proyecciones de inflación o señales que sugieran una posición menos paciente respecto al próximo movimiento podrían impulsar al yen y presionar al par a la baja. A nivel técnico, el USDJPY cotiza en 159,179 dentro de un rango de consolidación bien definido. La zona de 159,914 actúa como primera resistencia, seguida por el techo del rango en 160,464, nivel que de ser superado abriría espacio para una extensión del movimiento al alza. Por el lado inferior, el soporte inmediato se ubica en 157,769, con una referencia adicional en 157,556, zona donde una pérdida confirmada implicaría un cambio estructural más relevante en la tendencia de corto plazo. El MACD se mantiene plano cerca de la línea cero.

NATGAS

El gas natural mantiene un impulso constructivo apoyado en la dinámica global de oferta. Vietnam ha aumentado de forma significativa sus importaciones de GNL a precios elevados, en un contexto en el que el conflicto con Irán reduce los suministros mundiales y el país se prepara para temperaturas superiores a la media en las próximas semanas. Según datos de seguimiento de buques recopilados por Bloomberg, Vietnam ha importado cerca de 276.000 toneladas de GNL en lo que va del mes, cifra que ya constituye un récord mensual y supera en más del doble lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Este incremento se inscribe en una tendencia más amplia de tensión en el mercado de GNL asiático, donde el redireccionamiento de flujos derivado de la disrupción en Ormuz ha presionado al alza la prima por suministro spot. A nivel técnico, el precio ha respetado la zona de retroceso entre el 61,8% y el 76,4% de Fibonacci del impulso iniciado el 14 de abril, comprendida entre 2,683 y 2,631, donde construyó una estructura de giro apoyada en la convergencia con niveles previos. El rebote desde esta franja ha llevado al precio a 2,752, donde la media móvil de 200 periodos en 2,767 actúa como resistencia inmediata y referencia clave para validar la continuidad de la estructura de giro al alza. Por encima, el retroceso del 38,2% en 2,768 y el del 23,6% en 2,820 definen los siguientes niveles de control. El MACD muestra un cruce alcista incipiente, consistente con el rebote en curso, aunque aún requiere confirmación por encima de la media de 200 horaria para consolidar el cambio de inercia.

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