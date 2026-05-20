URGENTE: Las actas del FOMC con tono hawkish no logran frenar las ganancias del mercado

Conclusiones clave Las actas del FOMC reforzaron un tono claramente hawkish respecto a los riesgos inflacionarios.

reforzaron un tono claramente hawkish respecto a los riesgos inflacionarios. Algunos miembros consideran que la próxima decisión de la Fed podría incluso ser una subida de tasas si la inflación no se modera.

A pesar del tono restrictivo de las actas, el S&P 500 y el NASDAQ mantienen las ganancias de la sesión.

Las actas de la reciente reunión del Comité están alineadas con las señales transmitidas durante la última conferencia de prensa del presidente Powell. Vale la pena recordar que tres responsables de política monetaria se opusieron al denominado “sesgo acomodaticio” hacia futuros recortes de tasas de interés. Considerando que Stephen Miran aún optó por un recorte, vimos la divergencia de votos más significativa desde 1992. Puntos clave de las actas: Una parte sustancial de la discusión destacó que, si la inflación subyacente no logra moderarse, el próximo movimiento del Comité podría ser una subida de tasas de interés.

Mientras el presidente Powell intentó adoptar un tono equilibrado durante la conferencia de prensa de abril, las actas revelaron la verdadera magnitud de las preocupaciones del Comité. El documento subraya fuertemente la visión sostenida por muchos miembros de que, en el entorno actual, el balance de riesgos para la inflación está inequívocamente inclinado al alza.

Un sólido eje hawkish dentro del Comité, representado por miembros como Hammack, Kashkari y Logan , ya se había formado antes de que Warsh asumiera oficialmente el liderazgo.

Las actas revelaron una profunda preocupación entre los responsables de política monetaria respecto a cómo el desplazamiento al alza de la curva de futuros del petróleo crudo está comenzando a elevar las expectativas de inflación de mercado en el corto plazo.

El análisis del staff de la Fed mostró que, tras un período de enfriamiento, las condiciones del mercado laboral se habían “estabilizado”. Para algunos responsables de política monetaria, esto sirvió como evidencia de que la economía no está al borde de una desaceleración repentina y no requiere apoyo en forma de dinero más barato. Tras la publicación, el par EUR/USD se mantiene estable alrededor de la zona de 1,162. Tanto el S&P 500 como el NASDAQ Composite conservan sus ganancias. — Michał Jóźwiak, Analista de Mercados Financieros, XTB

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