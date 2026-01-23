- El oro y los metales preciosos se están beneficiando de la desestabilización generalizada de los mercados globales.
- Goldman Sachs ha elevado su precio objetivo del oro para 2026 a 5.400 dólares por onza, frente a los 4.900 dólares anteriores.
- El oro y los metales preciosos se están beneficiando de la desestabilización generalizada de los mercados globales.
- Goldman Sachs ha elevado su precio objetivo del oro para 2026 a 5.400 dólares por onza, frente a los 4.900 dólares anteriores.
En el contexto de la escalada de tensiones en torno a Groenlandia, la incertidumbre aumenta para los países nórdicos y los fondos de pensiones del norte de Europa. Esto impacta en el oro y en unos metales preciosos que también se benefician de la desestabilización generalizada de los mercados globales.
¿Qué ocurre con el oro?
El dólar y la demanda de bonos del Tesoro estadounidense también están notando el impacto. La tendencia a diversificarse más allá de los bonos del Tesoro parece estratégica y a largo plazo, lo que respalda el contexto fundamental del oro. Goldman Sachs ha elevado su precio objetivo del oro para 2026 a 5.400 dólares por onza, frente a los 4.900 dólares anteriores.
- Si asumimos que el siguiente tramo del oro sigue un patrón 1:1 similar a los dos impulsos anteriores, y que las fases correctivas también respetan una estructura 1:1, esto implicaría un posible retroceso hacia los 4.400 dólares antes de un nuevo impulso alcista. En ese escenario, el siguiente movimiento podría ser de aproximadamente 1.000 dólares al alza, llevando el oro hacia los 5.400 dólares por onza, en línea con la proyección de Goldman.
- Los dos impulsos alcistas anteriores (julio-octubre y mediados de octubre-enero de 2026) generaron subidas de alrededor de 1.000 dólares por onza cada uno. Si las correcciones también fueran comparables, un retroceso de aproximadamente 500 dólares sería consistente, lo que indicaría una posible prueba de la zona de los 4.400 dólares. Dicho esto, no hay certeza de que el oro siga este patrón ni de que se produzca una corrección 1:1 en esta etapa.
Resumen diario: Locura de metales preciosos, la plata supera los $101 y sube un 5%
Precios del gas natural se disparan a máximos ante ola de frío extremo en Estados Unidos
🔴Cierre SEMANAL de los MERCADOS (23.01.2026)
El cacao se desploma 7% 📉
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.