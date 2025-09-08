Hoy conoceremos los datos de crédito al consumo de EE. UU.

La sesión asiática estuvo marcada por las revisiones de informes macroeconómicos y por la incertidumbre política. Los futuros de las acciones europeas apuntan a una apertura al alza en el mercado al contado, con los futuros del Euro Stoxx 50 subiendo actualmente un 0,25%. El calendario para el resto del día incluye el índice Sentix de la Eurozona (septiembre) y los datos de crédito al consumo de Estados Unidos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.