12:17 · 23 de diciembre de 2025

Confianza del consumidor en EE. UU. cae bajo lo esperado

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • La confianza del consumidor medida por el Conference Board cayó por debajo de lo esperado, reforzando señales de cautela en el consumo de EE. UU.

Índice de Confianza del Consumidor – Conference Board (CB), diciembre:

  • Resultado: 89,1

  • Esperado: 91,7

  • Previo: 92,9


La lectura de confianza del consumidor se ubicó por debajo de las expectativas del mercado. Si bien el indicador mejoró respecto al mes anterior, este avance probablemente responde a un efecto estacional.

La confianza del consumidor continúa en tendencia descendente desde su último máximo a mediados de 2021.

Además, la lectura de diciembre de este año se encuentra entre las más débiles de los últimos más de 10 años.

La reacción del mercado frente a los datos fue limitada.


EUR - USD (M1)


Fuente: xStation5
________

