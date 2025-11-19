Hoy se publican las actas de la Fed

La sesión de hoy en los mercados financieros internacionales será crucial para el rendimiento bursátil de la semana, dado que se publica el informe trimestral de Nvidia y las actas de la última reunión de la Fed. En un momento en que el mercado bursátil se ve dominado por retrocesos que empujan los índices a niveles de soporte psicológicos, los resultados de Nvidia podrían determinar si las dudas de los inversores sobre el sector de la IA están justificadas o si el sólido desempeño de la compañía logra mantener a flote los mercados.
En lo que respecta a las actas de la Fed, se podrían modificar las expectativas actuales de una pausa por parte de la Reserva Federal en diciembre. Además, se espera que las actas vengan acompañadas de información sobre el ánimo de los banqueros centrales estadounidenses.
En Europa, la atención de los inversores se focaliza en los datos de inflación del Reino Unido y la Zona Euro.
