Hoy se publican las peticiones de subsisdio por desempleo

Los mercados se muestran optimistas, apuntando a un dato de solicitudes de desempleo en EE. UU. mucho menor que el anterior. Si por el contrario se produce una lectura superior a la esperada, esto podría generar tensión en el mercado a corto plazo, indicando una desaceleración económica y un posible escenario de estanflación. Por ello, el informe de solicitudes de desempleo en EE. UU. es la publicación macroeconómica más importante del día. Calendario económico del día 13:00 – Decisión del Banco de Inglaterra: Se espera un 4% frente al 4% anterior.

14:30 – Índice de la Fed de Filadelfia (Fed de Filadelfia): Se espera un 1,7 frente al -0,3 anterior.

14:30 – Solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU.: Se espera un 240.000 frente a las 263.000 anteriores.

16:00 – Índice Económico Líder (IEL) de EE. UU.: Se espera un -0,2% frente al -0,1% anterior.

16:30 – Inventarios de Gas Natural de EE. UU. (EIA): Se espera 81 bcf frente a los 71 bcf anteriores.

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.