Ifo en Alemania y bienes duraderos en EE.UU.

Las acciones europeas comienzan la jornada del lunes con subidas generalizadas y una volatilidad suave en los primeros minutos. El Dax 40 sube un 0,2% mientras el Euro Stoxx 50 repunta un 0,05%. Hoy se publicarán los datos de sentimiento del IFO de Alemania y un informe de Polonia sobre las ventas minoristas. Un poco más tarde, a medida que Wall Street se acerque a su apertura, conoceremos los valores de los cambios en los pedidos de bienes duraderos. Esta semana viene cargada de importantes resultados corporativos y por los condicionantes que aporten los acontecimientos geopolíticos. Calendario económico del día Resultados trimestrales Fuente: XTB

