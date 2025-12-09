Índice de optimismo empresarial de la NFIB por encima de lo esperado

El índice de optimismo empresarial de la NFIB de EE. UU. se situó en 99, frente al 98,3 esperado y el 98,2 anterior.

El índice se basa en una encuesta mensual a unos 620 miembros de la National Federation of Independent Business (NFIB), una organización que representa a pequeñas empresas en EE. UU.

¿Qué supone un valor alto de este índice?

El índice sirve como un termómetro del sentimiento y las expectativas de las pequeñas empresas, que representan una parte crucial del tejido económico estadounidense.

Una lectura alta como la de hoy indica que los propietarios de pequeñas empresas se sienten confiados sobre la economía futura, sobre sus ventas y sobre sus planes de inversión y contratación.

¿Por qué es importante?

Este índice es seguido de cerca por analistas, inversores y responsables de política económica porque las pequeñas empresas generan una gran parte del empleo en EE. UU. y su comportamiento suele anticipar cambios en la economía general.

Es un indicador adelantado de: