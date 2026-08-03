Índices PMI de la eurozona: La reactivación de la industria manufacturera alemana oculta algo

El PMI manufacturero preliminar de la eurozona se situó ligeramente por debajo de las expectativas (51,9 frente a 52 previsto; anterior: 51,4; revisado: 52), aunque se mantiene en un nivel que apunta a la expansión del sector (50+). La mayor sorpresa del informe es el mayor aumento de la producción en casi cuatro años, si bien persiste una profunda divergencia entre las principales economías.

La industria europea encuentra su rumbo.

La lectura preliminar de agosto confirma la reactivación del dinamismo en la industria manufacturera europea, y el hecho de que el indicador se mantenga por encima de 50 por séptimo mes consecutivo subraya la excepcional resistencia del sector ante la inestabilidad geopolítica derivada de la guerra en Oriente Medio. Si bien la demanda, sobre todo la interna, dista mucho de ser dinámica y los nuevos pedidos crecen muy lentamente a pesar de la denominada «anticipación geopolítica» (es decir, la realización de pedidos masivos para reducir la incertidumbre), la eliminación de los pedidos pendientes contribuyó a impulsar nuevamente la producción fabril.

Gráfico 1. Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector manufacturero en Alemania, Francia y la zona euro.

Fuente: XTB Research, Macrobond data

¿Está Alemania atrayendo de nuevo la producción europea?

Entre las cuatro mayores economías de la eurozona, Alemania presentó el desempeño más sólido, registrando su índice PMI más alto desde 2022 (igualando el máximo anterior de marzo). Las presiones inflacionarias son actualmente las más leves desde el brote en Oriente Medio, y la producción se vio nuevamente respaldada por fuertes exportaciones —en parte vinculadas a la anticipación de la producción—, aunque el crecimiento de la demanda se produjo principalmente en Asia y América. Por el contrario, la caída de la demanda intraeuropea lastró considerablemente los índices en Francia y España, mientras que Italia no experimentó cambios significativos.

A pesar del protagonismo de Alemania en los datos macroeconómicos de Europa, los datos concretos siguen apuntando al estancamiento. Desde principios de año, el crecimiento de la producción industrial se registró únicamente en abril (+0,4% interanual), mientras que las últimas cifras de mayo mostraron un descenso tanto mensual (-0,2% intermensual) como anual (-1,2% interanual). Si bien los datos de producción presentan un claro desfase, la economía real aún tiene un largo camino por recorrer para romper la tendencia a la baja y alcanzar el nivel de optimismo reflejado en las encuestas. Sin embargo, la feroz competencia de precios de China y los altos precios de las materias primas siguen siendo obstáculos clave.

Gráfico 2. Producción industrial y sentimiento del sector manufacturero en la zona euro.

Fuente: XTB Research, Bloomberg data

Análisis técnico: EUR/USD (D1)

El par EUR/USD abrió hoy con una subida del 0,15%, pero el entusiasmo por el regreso de Irán y Estados Unidos a las negociaciones se disipó rápidamente. Ante la falta de información concreta y a la espera del informe ISM manufacturero de EE. UU., el mercado hizo retroceder al par euro-dólar hacia el cierre del viernes (1,1530). Sin embargo, el tipo de cambio se mantuvo por encima de la media móvil exponencial de 100 días (EMA100; morado oscuro), lo que indica un impacto residual de los PMI europeos ligeramente inferiores a lo esperado. Actualmente, el mercado solo prevé una subida de tipos de interés en EE. UU. antes de finales de 2026, y solo una lectura del ISM claramente mejor de lo esperado, con un fuerte componente de precios/inflación, podría exponer al EUR/USD a otra prueba de la EMA100.

Fuente: xStation5