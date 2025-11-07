Inflación de octubre en Chile: sin variación, mínima anual desde 2021 y qué significa para la tasa y el dólar

El dólar en Chile abrió cerca de $943 (+0,1%) y se estima un tipo de cambio intradía entre $939–$948 .

Con desinflación, el Banco Central tendría espacio para recortar la tasa de forma gradual.

La inflación de octubre fue 0% mensual y 3,4% anual , por debajo de lo esperado.

La inflación en Chile registró nula variación mensual (0%) en octubre, y la tasa interanual descendió a 3,4%, alcanzando su menor nivel desde abril de 2021 y sorprendiendo a la baja frente al consenso del mercado. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Qué pasó con los precios

Inflación anota nula variación en octubre y dato anual baja a su menor nivel desde abril de 2021. El registro se ubicó por debajo de lo esperado por el mercado. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El desglose mostró avances en alimentos y bebidas no alcohólicas y alzas puntuales por producto (por ejemplo, carne de vacuno +4,8%, gastos comunes +4,3%, vino +3,4%), compensados por retrocesos en vestuario y calzado (-3,1%), información y comunicaciones (-1,1%), además de caídas en pan (-2,0%), transporte privado de pasajeros (-6,8%) y equipos de telefonía móvil (-3,3%). Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Implicancias macro: desinflación que habilita política monetaria más laxa

Con el IPC en 3,4% anual y señales de alivio en la inflación subyacente, el balance de riesgos para la tasa de interés (TPM) se inclina hacia una normalización adicional. Nuestro escenario base supone que el Banco Central recorta 25 puntos base en la próxima reunión y valida un tono dependiente de datos. Dos trayectorias probables:

Fuente: Tradingeconomics

Base (60%) : -25 pb ahora y guía “data-dependent”. TPM convergiendo a ~5,00% en el corto plazo.

Dovish (25%) : -50 pb si la inflación núcleo y actividad confirman holgura.

Hawkish (15%): pausa si hay sorpresas al alza en precios o deterioro externo.

Una TPM más baja abarata el costo de financiamiento, favorece la curva local y tiende a reducir prima cambiaria, todo lo cual respalda un tipo de cambio más estable.

Mercado cambiario: niveles, técnica y proyecciones

El dólar en Chile abrió con leve sesgo alcista en torno a $943 (+0,1%). Desde el punto de vista técnico, observamos:

Resistencias : $948 , $955–$956 (confluencia de medias), $962–$965 .

Soportes: $939, $933–$935, $925.

Proyecciones (condicionadas a datos locales y externos):

Intradía : $939–$948 , sesgo de consolidación.

1 semana : $935–$958 con volatilidad acotada.

4 semanas (base): $930–$955, si se confirma recorte de tasa moderado y cobre estable/ligeramente alcista.

Factores externos: empleo en EE. UU., dólar global y cobre

EE. UU. : señales de enfriamiento del mercado laboral (recortes anunciados por Challenger en octubre) han elevado la probabilidad de -25 pb de la Fed en diciembre, lo que debilita al dólar global y ayuda a contener el tipo de cambio local.

Cobre : un sesgo alcista en el metal suele apreciar al peso chileno; alzas sostenidas pueden restar $10–$15 al dólar en Chile a horizonte de semanas (estimación direccional, no lineal).

Flujos corporativos: compras de importadores a mitad de mes y liquidaciones de exportadores hacia fin de mes pueden acentuar microtendencias temporales.

Riesgos y catalizadores a vigilar