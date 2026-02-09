Inflación México enero: 3,79% anual, menor a lo esperado

Soporte técnico en 17,2230 ; una ruptura podría llevar al par hacia 17,1250 .

La inflación en México subió a 3,79% en enero, menor al 3,82% esperado por el consenso.

La inflación anual en México se aceleró del 3,69% al 3,79% en enero, por debajo del 3,82% que esperaba el consenso de analistas. Sin embargo, la inflación subyacente (que excluye alimentos y combustibles volátiles) pasó del 4,33% al 4,52%, evidenciando presiones persistentes.





"Cuesta de enero" impulsa los precios

El repunte inflacionario responde en buena medida a la llamada "cuesta de enero", con aumentos en refrescos, bebidas azucaradas y cigarros derivados de ajustes impositivos incluidos en la Miscelánea Fiscal 2026. Desde el 1 de enero, también entraron en vigor aranceles de entre 5% y 50% a 1.463 fracciones arancelarias provenientes de países sin acuerdos comerciales con México, principalmente China, afectando vehículos, vestidos, metales, electrodomésticos, juguetes y textiles.

Si bien la inflación general se mantiene dentro del rango objetivo de Banxico (3% ±1 punto porcentual), la subyacente en 4,52% continúa mostrando presiones que condicionan la política monetaria.

Banxico sin señales de efectos de segundo orden

La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, señaló que el banco central podría retomar los ajustes a la baja de las tasas de interés "en la medida en que las condiciones macro lo permitan".

El 5 de febrero, Banxico mantuvo sin cambios su tasa de referencia en 7%, poniendo fin temporalmente al ciclo de flexibilización que inició en marzo de 2024 cuando la tasa se ubicaba en 11,25%.

Rodríguez Ceja destacó que estarán atentos a que no se materialicen efectos de segundo orden en los precios por las alzas de impuestos y aranceles. Hasta el momento, no hay señales de presiones en los precios derivadas de los nuevos gravámenes, y el dato de inflación del lunes respaldó esa previsión.

La gobernadora precisó que la canasta afectada por los ajustes al IEPS representa solo el 2,2% del gasto de los hogares mexicanos, mientras que el arancel promedio aumentó de 2,2% a 3,4%, un incremento de apenas 1,2 puntos porcentuales que afecta una proporción relativamente baja de las importaciones totales, cercana al 6%.

"Esperamos que la inflación general converja a la meta de 3% en el segundo trimestre del próximo año, mientras que la inflación subyacente alcanzaría 3% en el mismo trimestre", expuso.

Riesgos cerca del equilibrio

En su comunicado de decisión de tasas la semana pasada, Banxico indicó que los riesgos para la trayectoria de la inflación están "más cerca del equilibrio", aunque siguen sesgados al alza.

El banco central señaló que la holgura económica derivada de la debilidad de la actividad, la apreciación del tipo de cambio y la restricción monetaria implementada son conducentes a un entorno de menores presiones inflacionarias.

México se expandió tan solo 0,5% el año pasado, lastrado por la incertidumbre comercial, los aranceles punitivos de Estados Unidos y la escasa inversión. Si bien Banxico prevé que la inversión se mantendrá débil hasta al menos el segundo semestre de 2026, proyecta un crecimiento más rápido este año y una continua fortaleza de las exportaciones.

USDMXN y niveles técnicos

El par USDMXN cotiza en torno a 17,2150 esta mañana, con una apreciación cercana al 0,3% del peso mexicano. En lo que va de año, la divisa mexicana acumula ganancias superiores al 4%.

Desde una perspectiva técnica, observando el gráfico de 4 horas, el peso mexicano cotiza dentro de un rango entre los niveles de 17,5650 y 17,2230. Una ruptura del soporte podría llevar al par a testear el nivel de 17,1250, mínimo del 29 de enero.

El mercado estará atento a los datos de empleo del miércoles y el dato de inflación del viernes en Estados Unidos, que serán relevantes para evaluar la trayectoria de tasas de la Fed y, por ende, la tendencia del dólar a nivel global. Datos de empleo negativos y una inflación desacelerada podrían apreciar a las monedas emergentes como el peso mexicano.

