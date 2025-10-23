Informe de confianza empresarial en Francia

Conclusiones clave Alivio en Francia con los datos de confianza empresarial

Los últimos datos de confianza empresarial de Francia aportaron cierto alivio en medio de la persistente incertidumbre política en el país. Confianza manufacturera en Francia (octubre): 101 (estimación de 96. Dato previo de 96). Confianza empresarial: 97 (estimación de 96. Dato previo de 96).

Indicador de perspectivas de producción: -11 (estimación de -13. Dato previo de -14).

Perspectiva de producción de la propia empresa: 18 (estimación de 6. Dato previo de 8).

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.