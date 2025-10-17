Leer más
06:05 · 17 de octubre de 2025

Informe de inflación en Europa

Conclusiones clave
  • El IPCA subyacente sube una décima

Confirmación de la lectura de inflación en Europa (mes de septiembre)

  • Inflación del IPCA (intermensual): 0,1 % (previsión: 0,1 %; anterior: 0,1 %).
  • Inflación subyacente del IPCA (intermensual): 0,2 % (previsión: 0,1 %; anterior: 0,3 %).
  • Inflación del IPCA (interanual): 2,2 % (previsión: 2,2 %; anterior: 2,0 %)
  • Inflación subyacente del IPCA (interanual): 2,4 % (previsión: 2,3 %; anterior: 2,3 %).

 

17 de octubre de 2025, 15:48

Los comentarios de Trump impulsan a Wall Street 📈 mientras los metales preciosos registran caídas.
17 de octubre de 2025, 14:16

Declaraciones de Musalem, de la Fed, sobre la economía estadounidense y los aranceles 🗽
17 de octubre de 2025, 10:49

Error técnico en tarifas eléctricas reduce expectativas de inflación en Chile y agita el debate económico
17 de octubre de 2025, 10:22

🔒CIERRE SEMANAL DE LOS MERCADOS (17.10.2025)

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

