Informe de materias primas: La plata está destacando

Petróleo
El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo.
No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa respecto a la imposición de sanciones estrictas a Rusia.
Irak ha acordado con el Gobierno Regional del Kurdistán reanudar las exportaciones de petróleo a Turquía a través del oleoducto que atraviesa el Kurdistán.
Al mismo tiempo, las caídas de precios se ven limitadas por el sólido desempeño del mercado bursátil estadounidense, donde se registran nuevos máximos históricos casi a diario, lo que mantiene un sentimiento positivo sobre el futuro de la economía estadounidense.
Las importaciones de petróleo turco en agosto cayeron casi un 3 % interanual, lo que podría indicar un debilitamiento de la demanda o una menor disposición a comprar petróleo ruso debido a los aranceles adicionales. Por el contrario, India ya enfrenta aranceles elevados, por lo que no tiene motivos para reducir sus compras a Rusia.
El petróleo crudo se mantiene bajo presión y actualmente se encuentra probando niveles cercanos a los 62 dólares por barril. Si se rompe este soporte, podría provocar un descenso a niveles inferiores en torno a los 60 dólares, donde el petróleo se vio por última vez a finales de mayo. Sin embargo, si el soporte se mantiene, se espera un repunte hacia la media móvil de 25 períodos por encima de los 63 dólares por barril.
Gas Natural
Los precios del gas natural han vuelto a una marcada tendencia a la baja debido a una acumulación de inventarios mayor de lo esperado en las últimas semanas.
Por otro lado, estamos observando un nuevo aumento significativo de la demanda, alcanzando niveles superiores a la media de los últimos cinco años.
El número de grados-día de refrigeración está disminuyendo claramente, lo que sugiere que ya no existe una demanda significativa de gas para refrigeración. Por el contrario, el número de grados-día de calefacción es notablemente inferior a la media de los últimos cinco años.
El pronóstico meteorológico actual sugiere que el inicio de la temporada de calefacción podría retrasarse.Los precios del gas natural en EE. UU. han caído drásticamente recientemente, alineándose con la tendencia del gas TTF.
Aunque la producción ha disminuido ligeramente en las últimas semanas, se mantiene extremadamente alta en comparación con los estándares históricos.
Plata
La plata está teniendo su mejor año desde 2011, tanto en precios nominales como en crecimiento. Ha ganado más del 50% desde principios de año.
El aumento de precio se debe a la creciente demanda de activos refugio, con ganancias del oro superiores al 40% este año.
El repunte de los metales preciosos se vio impulsado principalmente por las crecientes expectativas de recortes de las tasas de interés en EE. UU. este año, tras el primer recorte de la Fed la semana pasada.
Se espera que la Fed recorte las tasas dos veces más este año.
Además, este es el tercer año consecutivo de una demanda muy fuerte del sector fotovoltaico, aunque existe cierta preocupación sobre si los próximos años serán tan robustos.
Por otro lado, las previsiones a largo plazo indican un aumento continuo de la demanda del sector fotovoltaico y su creciente importancia en la demanda total de plata. La participación de la plata en la demanda del sector de vehículos eléctricos también está aumentando.
Según Metal Focus, empresa que recopila datos sobre los fundamentos del mercado de metales, la plata tiene la posibilidad de alcanzar los 45 dólares por onza a corto plazo, lo que actuaría como una barrera psicológica. Al mismo tiempo, no se descarta que alcance los 50 dólares por onza en los próximos meses.
Metal Focus también apunta a un nivel de 3800 dólares para el oro, seguido de un período de consolidación, dado que los recortes de tipos de la Reserva Federal ya están plenamente descontados.
Cacao
Los precios del cacao han caído a su nivel más bajo desde noviembre de 2024, debido a los informes meteorológicos de África Occidental y al aumento de la oferta de Sudamérica.
Costa de Marfil ha registrado lluvias importantes, lo que podría mejorar las perspectivas para la próxima cosecha.
Además, Mondelez ha indicado que el número de mazorcas de cacao se encuentra actualmente un 7 % por encima del promedio de los últimos cinco años, lo que sugiere una posible buena cosecha en los próximos meses. Asimismo, los agricultores se mantienen optimistas sobre la calidad de las mazorcas.
También existe la preocupación de que los elevados aranceles en Suiza y Europa puedan provocar una caída de la demanda de productos de chocolate en Estados Unidos.
También se ha informado de que en la temporada 2026/27 podría haber un cambio en la clasificación del segundo mayor productor. Se espera una cosecha de 650.000 toneladas en Ecuador, mientras que Ghana produce actualmente unas 600.000 toneladas. Sin embargo, cabe recordar que la capacidad de producción de Ghana es significativamente mayor, rondando las 800.000 toneladas.
El precio del cacao cayó drásticamente durante la sesión del lunes 22 de septiembre, marcando un nuevo mínimo en la tendencia bajista a largo plazo. La zona de $7,000 es un nivel de soporte importante, y en los últimos dos años, el precio solo cayó por debajo de esta zona durante un período prolongado en octubre del año pasado. Los primeros datos sobre las entregas a principios de octubre serán cruciales para la continuación o reversión de la tendencia. Fuente: xStation5
