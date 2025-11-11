Informe del mercado laboral en Reino Unido

La tasa de desempleo en el Reino Unido se situó en el 5%, frente al 4,9% previsto y el 4,8% anterior.

La variación del desempleo fue de 29.000 personas, frente a las 20.300 previstas y las 25.800 anteriores.

La variación del empleo (en los últimos tres meses) fue de -22.000 personas, frente a las 5.000 previstas y las 91.000 anteriores.

El salario semanal medio aumentó un 4,8% interanual, frente al 5% previsto y el 5% anterior (excluyendo las bonificaciones, el aumento fue del 4,6% interanual, frente al 4,6% previsto y el 4,7% anterior).