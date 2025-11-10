Vuelve el apetito por el riesgo mientras los mercados descuentan el fin del cierre gubernamental

Wall Street repuntó con fuerza este lunes después de que el Senado de EE. UU. aprobara un acuerdo bipartidista para poner fin al cierre gubernamental de 40 días, el primer paso importante hacia la reapertura de las agencias federales. Los futuros sobre los principales índices estadounidenses recuperaron casi todas las caídas de las últimas dos sesiones, con una mejora en el sentimiento que también se reflejó en los mercados de criptomonedas y bonos (Nasdaq 100: +1.5 %, Russell 2000: +1.4 %, S&P 500: +0.9 %, Dow Jones: +0.4 %).

El cierre gubernamental en EE. UU., que ya suma 41 días, ha dejado a 1.4 millones de empleados federales sin salario y ha interrumpido servicios clave, como los vuelos comerciales y la asistencia alimentaria para 41 millones de personas. El acuerdo del Senado ofrece financiación temporal hasta el 30 de enero, fondos anuales para algunas agencias y pago retroactivo a los trabajadores federales.

Sin embargo, varios demócratas, incluidos los senadores Schumer y Warren, ya han expresado su oposición, alegando que el paquete no aborda la expiración de los subsidios a la salud, cuya votación se ha pospuesto para diciembre. También se contemplan reembolsos a los estados por los costos del programa SNAP y WIC durante el cierre, aunque el texto aún debe superar obstáculos en la Cámara de Representantes antes de llegar al despacho del presidente Trump.

Las tecnológicas lideran el rally de este lunes, con las llamadas "Magnificent 7" registrando fuertes avances. Nvidia se posiciona como la de mayor alza (+3.6 %), seguida por Alphabet (+3.3 %), Tesla (+2.7 %) y Amazon (+2 %). También se observaron fuertes subidas en los fabricantes de semiconductores, como AMD: +5.4 %, Micron: +1.7 %, Intel: +2.5 %.

El optimismo se extiende a todo el mercado hoy, con los sectores defensivos (bienes de consumo básico, energía y servicios de salud) cediendo terreno en favor de acciones más orientadas al crecimiento y al riesgo. Fuente: Bloomberg Finance LP.

Nasdaq 100 (Diario)

Los futuros del Nasdaq 100 registraron un fuerte repunte este lunes, situándose apenas un 0.3 % por debajo del nivel necesario para recuperar completamente las caídas de las dos sesiones anteriores. El índice ha vuelto a ubicarse por encima de la resistencia reciente, cerca de los 25,375 puntos, y busca aprovechar el impulso alcista para superar su media móvil exponencial de 10 días.

Con el precio acercándose al centro de su rango típico de cotización y un RSI neutral en torno a 55, los inversores aún tienen margen para reposicionarse, en medio de las últimas novedades sobre el cierre gubernamental y una temporada de resultados que continúa esta semana, con Nvidia en el foco.

Fuente: xStaion 5