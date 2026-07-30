¿Intervención cambiaria inesperada? ¡El USDJPY se desploma más de un 2%!

El yen japonés registró un fuerte repunte frente a las principales divisas, con el USDJPY llegando a desplomarse un 3,3% en su momento de mayor tensión (actualmente: -2,3%), cayendo desde la zona superior de 162,00 hasta un mínimo cercano a 158,00. Este fuerte movimiento se produce después de meses en los que el yen cotizó cerca de sus niveles más débiles de los últimos 40 años, presionado por las bajas tasas de interés en Japón y por los elevados costos de las importaciones de energía.

Análisis técnico: USDJPY (D1)

El USDJPY sufrió una fuerte caída, rompiendo por debajo de la EMA de 100 días (160,45) y poniendo a prueba el nivel de Fibonacci del 50,0% (159,50) en torno a 159,80. El RSI diario (14) cayó hasta 30,6, acercándose a la zona de sobreventa, lo que refleja una intensa presión vendedora.

La resistencia inmediata se ubica ahora entre 160,45 y 160,56, donde convergen la EMA de 100 días y el nivel de Fibonacci del 38,2%. A la baja, el soporte clave se encuentra en la zona de 158,40–158,50, reforzada por el nivel de Fibonacci del 61,8% (158,45), la EMA de 200 días (158,40) y la línea de tendencia alcista de largo plazo.

Fuente: xStation5

¿Por qué el yen se fortalece hoy?

Sospechas de una intervención oficial​​​​​​: Los estrategas de mercado de las principales instituciones financieras atribuyen ampliamente este movimiento a una intervención cambiaria no anunciada por parte de las autoridades japonesas. Los analistas consideran que los funcionarios aprovecharon la debilidad del dólar estadounidense , tras las recientes comunicaciones de la Reserva Federal y los últimos datos económicos, para sorprender a los especuladores con posiciones cortas en yen antes de las próximas decisiones de los bancos centrales.

Un precedente histórico: El fortalecimiento repentino del yen recuerda las intervenciones realizadas entre finales de abril y mayo, cuando las autoridades japonesas utilizaron aproximadamente 11,7 billones de yenes para apoyar a la moneda. Sin embargo, ese esfuerzo solo proporcionó un alivio temporal, ya que el yen perdió completamente las ganancias obtenidas y regresó a niveles de debilidad en menos de dos meses.

Persisten las dudas sobre un cambio de tendencia de largo plazo

Aunque este repunte reduce las posiciones especulativas contra el yen y aumenta la posibilidad de un desarme de operaciones de carry trade, los expertos siguen siendo escépticos respecto a un cambio de tendencia sostenible. Los factores estructurales continúan ejerciendo presión sobre la moneda, entre ellos las compras de dólares por parte de importadores, las salidas de capital de inversionistas minoristas a través del nuevo programa NISA y las persistentes expectativas de tasas de interés elevadas en Estados Unidos.

La debilidad del yen va de la mano con unos rendimientos de los bonos japoneses históricamente elevados, lo que incrementa los costos del servicio de la deuda de un país con una política fiscal expansiva. Se proyecta que la relación deuda/PIB empeore desde aproximadamente 152% hasta 187% en 2026. Atrapado entre un crecimiento económico débil y unas enormes obligaciones de deuda pública, el Banco de Japón se encuentra cada vez más rezagado frente al ciclo económico, una situación de política monetaria que continúa respaldando la presión estructural de venta sobre el yen.

A pesar de que las tasas de interés reales siguen siendo negativas (inflación de 1,7% frente a una tasa de interés de 1%), el mercado solo descuenta una subida de tasas en Japón antes del cierre de 2026. Fuente: Bloomberg Finance LP