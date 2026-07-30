Previa BoJ: Banco de Japón decide tasas tras salto del yen y sospechas de intervención

El Banco de Japón (BoJ) afronta una reunión decisiva después de que el yen registrara uno de sus movimientos más bruscos de los últimos años. La moneda japonesa llegó a apreciarse más de un 3% frente al dólar hoy, desde niveles cercanos a 164 hasta situarse temporalmente por debajo de 158, en un movimiento que despertó sospechas de una nueva intervención oficial.

La decisión monetaria se conocerá hoy mismo a las 23h (GMT -4), al término de una reunión de dos días. La expectativa dominante es que la institución mantenga su tasa de referencia en el 1%, nivel vigente desde la subida de 25 puntos básicos aprobada en junio. El Banco de Japón ha confirmado que la reunión se celebra los días 30 y 31 de julio y que publicará también una actualización de sus proyecciones económicas.

Por eso, el nivel de las tasas probablemente no será la principal fuente de volatilidad. Los inversionistas estarán más atentos a las proyecciones de inflación, las posibles disidencias dentro del comité y las declaraciones del gobernador Kazuo Ueda sobre el ritmo de las próximas subidas.

¿Qué espera el mercado del Banco de Japón?

La mayoría del mercado espera una pausa en el 1%, después del incremento realizado en junio. Una segunda subida consecutiva sería una sorpresa significativa, especialmente porque el Banco de Japón ha defendido que necesita evaluar el impacto de las decisiones anteriores sobre el consumo, el crédito y la actividad económica. La subida de junio fue aprobada por siete votos contra uno.

En su comunicado, el banco central explicó que la inflación subyacente se estaba acercando al objetivo del 2% y señaló que continuaría elevando las tasas si la economía y los precios evolucionaban de acuerdo con sus previsiones. También reconoció que las condiciones financieras seguían siendo expansivas incluso después del incremento.

Esto significa que una pausa no implicaría el final del ciclo restrictivo, la discusión se concentra en si la próxima subida llegará en septiembre u octubre, o si la institución preferirá esperar hasta diciembre. El mercado también vigilará el resultado de la votación, uno o varios miembros apoyando una subida inmediata podrían adelantar las expectativas de endurecimiento, aunque la tasa permanezca sin cambios en esta reunión.

El yen se dispara ante sospechas de intervención cambiaria

La previa quedó marcada por el repentino fortalecimiento del yen japonés, el dólar cayó desde la zona de 164 hasta aproximadamente 158 yenes en pocas horas, mientras los volúmenes negociados en la plataforma EBS registraron un aumento extraordinario. La magnitud y velocidad del movimiento llevaron a varios analistas a considerar probable una intervención, sin embargo, ni el Ministerio de Finanzas japonés ni el Banco de Japón habían confirmado oficialmente una operación al momento de elaborarse esta previa.

El volumen negociado durante el movimiento del 30 de julio superó ampliamente los máximos observados durante episodios anteriores de intervención confirmada. Este comportamiento refuerza las sospechas de que las autoridades aprovecharon la debilidad general del dólar y la proximidad de la reunión para sorprender a las posiciones especulativas.

Fuente: Reuters y datos de LSEG.

Aunque suele hablarse de una intervención del Banco de Japón, la decisión corresponde formalmente al Ministerio de Finanzas. El banco central actúa como agente y ejecuta la compra de yenes y venta de dólares en el mercado.

La posible operación no sería la primera de este año, puesto que entre el 28 de abril y el 27 de mayo, Japón destinó oficialmente 11,7349 billones de yenes a intervenciones cambiarias, vendiendo divisas extranjeras para comprar yenes. Las autoridades también actuaron en 2024, durante abril y mayo de ese año emplearon 9,7885 billones de yenes, mientras que las operaciones de julio alcanzaron otros 5,5348 billones.

Los antecedentes muestran que las intervenciones pueden generar movimientos intensos en el corto plazo, pero su efecto suele debilitarse cuando el diferencial de tasas entre Japón y Estados Unidos continúa favoreciendo al dólar.

La experiencia de 2022, 2024 y abril-mayo de 2026 sugiere que comprar yenes puede frenar temporalmente las posiciones especulativas, pero no siempre modifica la tendencia estructural. Para conseguir un fortalecimiento más duradero, el mercado probablemente necesitaría tasas japonesas más altas o una reducción significativa de los rendimientos estadounidenses.

La inflación japonesa vuelve a acelerarse

La decisión llega después de que la inflación japonesa mostrara un nuevo repunte, el índice general de precios aumentó un 1,7% interanual en junio, frente al 1,5% de mayo. La inflación subyacente, que en Japón excluye los alimentos frescos, se situó en el 1,6%, mientras que el indicador que excluye alimentos frescos y energía alcanzó el 1,7%. Estas cifras todavía se encuentran por debajo o cerca del objetivo del 2%, sin embargo, están parcialmente contenidas por los subsidios gubernamentales aplicados a la electricidad, el gas y los combustibles.

El Banco de Japón considera que las presiones pueden trasladarse desde los costos empresariales hacia los consumidores. En junio, la institución destacó que el encarecimiento del petróleo ya estaba pasando con rapidez a las transacciones entre empresas y advirtió que el proceso podría extenderse a un conjunto más amplio de productos.

El debilitamiento del yen agrava el problema porque Japón depende de las importaciones de energía y materias primas. Una moneda más débil aumenta el costo en yenes del petróleo, los alimentos y los componentes industriales adquiridos en el exterior.

La inflación general y subyacente (core inflation) en Japón. Fuente: Tradingeconomics.

El último informe de perspectivas del Banco de Japón proyectó que la inflación subyacente se situaría entre 2,5% y 3% durante el año fiscal 2026. El banco espera que posteriormente se modere hacia un rango de 2% a 2,5% en 2027 y se aproxime al 2% en 2028. El escenario depende de que disminuyan los efectos del petróleo y de las tensiones en Oriente Medio. Si los precios energéticos permanecen elevados, la inflación podría superar las previsiones mientras disminuye el ingreso real de los hogares.

Al mismo tiempo, la escasez de trabajadores continúa impulsando los salarios. El Banco de Japón considera que el proceso mediante el cual los mayores sueldos se trasladan a los precios permanece activo y que las expectativas inflacionarias de mediano plazo siguen aumentando.

Por tanto, la institución se enfrenta a dos fuerzas opuestas: una inflación general todavía moderada gracias a los subsidios y, al mismo tiempo, riesgos crecientes procedentes del yen, los salarios, el petróleo y los costos empresariales.

El mercado de bonos exige una política más restrictiva

La curva de rendimientos de los bonos japoneses también refleja expectativas de tasas más altas. El gráfico comparativo entre el inicio de enero y el 27 de julio muestra aumentos en prácticamente todos los vencimientos, el rendimiento a dos años se aproxima al 2%, mientras el bono a cinco años se acerca al 2,8%, claramente por encima de los niveles observados al comienzo del año. Esta pendiente indica que los inversionistas esperan nuevas subidas de tasas, pero también exigen una mayor compensación para mantener bonos de vencimientos más largos.

Últimas expectativas sobre la trayectoria política del Banco de Japón. Fuente: Refinitiv, ING.

Una pausa acompañada por un mensaje demasiado prudente podría volver a presionar a los bonos y elevar los rendimientos de largo plazo. El mercado podría interpretar que el Banco de Japón está actuando demasiado lentamente frente a la inflación. En cambio, una señal clara de subida en octubre podría favorecer una estabilización de la curva y reforzar la credibilidad de la institución, aunque los rendimientos de corto plazo probablemente continuarían avanzando.

Qué debe decir Kazuo Ueda para fortalecer al yen

La conferencia de prensa de Kazuo Ueda puede resultar más relevante que la propia decisión.

Un mensaje restrictivo requeriría reconocer que la debilidad del yen está elevando los costos de importación y que el banco central no necesita esperar varios meses antes de volver a subir las tasas.

El mercado también observará si Ueda mantiene la afirmación de que las tasas seguirán aumentando cuando se cumplan las previsiones económicas. Una referencia explícita a una posible acción durante el otoño sería interpretada como una señal favorable para el yen.

Por el contrario, si Ueda destaca principalmente los riesgos para el crecimiento, el impacto negativo del petróleo o la necesidad de analizar más datos, los operadores podrían concluir que la próxima subida no llegará hasta diciembre.

Ese resultado podría reducir parte del efecto generado por la presunta intervención y devolver presión vendedora sobre la moneda japonesa.

Análisis técnico del dólar frente al yen

Fuente: xStation5.

El dólar frente al yen sufrió una caída vertical desde aproximadamente 163,93 hasta 158,00, antes de recuperarse hacia la zona de 159,67. El movimiento rompió la media móvil de 50 sesiones en el gráfico diario, situada cerca de 161,66, pero encontró compradores alrededor de la media móvil de 200 sesiones, próxima a 158,50.

Fuente: xStation5.

El RSI diario cayó hasta aproximadamente 30 puntos, mientras que en el gráfico horario llegó a situarse cerca de 18. Esto muestra una condición de sobreventa de corto plazo, compatible con rebotes técnicos, aunque todavía no confirma que la presión compradora sobre el yen haya terminado. La primera zona relevante se encuentra en 159,40, correspondiente al retroceso de Fibonacci del 23,6%. Por encima aparecen resistencias en 160,27, 160,97 y 161,66. En sentido contrario, el mínimo de 158,00 representa el soporte principal.

Escenarios para el dólar frente al yen tras el Banco de Japón

En un escenario restrictivo, el Banco de Japón mantendría la tasa, pero Ueda dejaría abierta una subida en octubre o advertiría sobre los efectos inflacionarios del yen. El par podría perder 159,40 y volver hacia 158,00. Una ruptura de ese mínimo abriría el camino hacia 157,30 y 156,77, especialmente si se confirma una intervención o aparecen nuevas compras oficiales de yenes. En un escenario neutral, la institución mantendría el 1% y repetiría que las decisiones dependerán de los próximos datos. El par podría consolidarse entre 159,40 y 160,97, con movimientos bruscos debido a la sobreventa técnica y a la incertidumbre sobre la intervención. En un escenario prudente o menos restrictivo, Ueda enfatizaría los riesgos para el crecimiento y evitaría ofrecer señales sobre la próxima subida. El dólar podría recuperar 160,97 y dirigirse hacia 161,66. Superar esta última zona permitiría buscar 162,66 y, posteriormente, regresar hacia los máximos de 163,93.

El mensaje será más importante que la decisión

El resultado más probable continúa siendo que el Banco de Japón mantenga la tasa en el 1%. Sin embargo, la presión sobre el yen, el aumento de los costos empresariales y la fuerte subida de los rendimientos obligan a la institución a mantener abierta la posibilidad de nuevos incrementos. La presunta intervención cambiaria añade una presión adicional, si las autoridades compraron yenes antes de la reunión, un mensaje demasiado prudente podría reducir rápidamente la efectividad de la operación.

Una pausa acompañada por una comunicación restrictiva permitiría defender al yen y preparar al mercado para una subida en octubre. En cambio, una postura ambigua podría devolver el protagonismo al diferencial de tasas y reactivar las posiciones a favor del dólar.