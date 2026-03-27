IPSA cierra con avance moderado impulsado por materias primas, mientras consumo y aerolíneas lideran las caídas

El S&P IPSA cierra la jornada del 27 de marzo de 2026 con un avance acotado, ubicándose en torno a los 10.417 puntos, lo que representa una variación cercana al +0,2% intradía, en una sesión marcada por un equilibrio entre factores externos adversos y soportes locales vinculados a materias primas y flujos específicos hacia acciones de alto peso.

El índice se mantiene en la parte media-baja del rango reciente, luego de la volatilidad observada en jornadas anteriores, mostrando una estructura de consolidación más que una señal clara de continuación alcista.

¿Quiénes fueron los ganadores y perdedores de la jornada?

El principal impulso del IPSA provino nuevamente del sector de materias primas, con SQM-B liderando las alzas (+5,9%), acompañada por CAP y otras compañías vinculadas a commodities. Este comportamiento refleja la sensibilidad del mercado chileno a los precios internacionales, particularmente en un contexto donde los inversionistas siguen atentos a la evolución del litio, el hierro y la energía.

El buen desempeño de estas compañías permitió compensar parcialmente la debilidad en otros sectores, consolidando su rol como ancla del índice. No es casual: el IPSA sigue siendo altamente dependiente de este tipo de activos, lo que lo hace reaccionar con mayor intensidad a shocks globales que a factores puramente domésticos.



Fuente: XTB Research

En contraste, el sector consumo mostró debilidad relevante. Falabella (-4,4%) y Parque Arauco (-2,7%) encabezaron las caídas, reflejando una mayor cautela del mercado frente al deterioro de las condiciones internas.



El reciente shock por el alza de combustibles, uno de los más fuertes en décadas, comienza a incorporarse en las expectativas, especialmente por su impacto en inflación y consumo. Este tipo de movimientos tiende a afectar con mayor intensidad a compañías ligadas al gasto discrecional, donde el deterioro del poder adquisitivo se traduce rápidamente en menores perspectivas de ingresos.



Fuente: XTB Research



El sector financiero tuvo un desempeño mixto, con movimientos acotados como el de Banco Santander Chile (-1,5%), reflejando la falta de una dirección clara en el mercado. Por un lado, el entorno de tasas relativamente altas podría sostener los márgenes financieros. Sin embargo, el aumento en la incertidumbre macro, especialmente por inflación y actividad, introduce dudas sobre la calidad crediticia y el ritmo de crecimiento de colocaciones, lo que limita el apetito por el sector.

Contexto internacional

El escenario externo sigue siendo el principal condicionante del IPSA. Durante la jornada, los mercados globales operaron con sesgo negativo, con caídas en Estados Unidos y Europa, en un contexto dominado por la incertidumbre geopolítica y la evolución del conflicto en Medio Oriente. A pesar de algunas señales de distensión, el mercado sigue incorporando una prima de riesgo elevada, especialmente por el impacto en los precios del petróleo y las expectativas inflacionarias. Este entorno ha fortalecido al dólar a nivel global, lo que también genera presión sobre monedas emergentes y limita los flujos hacia mercados como Chile.

Contexto local

El dólar en Chile se mantiene en niveles elevados, rondando los $930, reflejando tanto la fortaleza global de la divisa como el impacto del shock energético. Este escenario genera un efecto mixto para el IPSA ya que por un lado, favorece a empresas exportadoras como SQM, lo que explica parte de su buen desempeño. Por otro, presiona costos internos y deteriora las perspectivas para sectores dependientes del consumo y la importación.

El IPSA muestra una resiliencia relativa en comparación con otros mercados, apoyado principalmente por el desempeño de materias primas y flujos selectivos hacia acciones específicas, sin embargo, el contexto sigue siendo frágil.



Fuente: Yahoo! Finanzas

La combinación de tensiones geopolíticas, presión inflacionaria interna, acentuada por el alza de combustibles, y un dólar fuerte configura un escenario donde el avance del índice se vuelve más dependiente de factores externos que de la dinámica doméstica. En este entorno, el mercado chileno parece estar transitando una fase de espera, donde cada movimiento responde más a ajustes tácticos que a una convicción estructural de tendencia.