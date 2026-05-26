ÚLTIMA HORA: El US100 supera los 30.000 puntos en medio de la euforia por las acciones de semiconductores

- El Nasdaq 100 superó por primera vez el nivel psicológico de los 30.000 puntos.
- El sector de semiconductores lidera las ganancias, impulsado por el fuerte rally de Micron tras la mejora de UBS.
- El mercado continúa reforzando la narrativa bullish vinculada al crecimiento de la infraestructura de IA.
- El Nasdaq 100 superó por primera vez el nivel psicológico de los 30.000 puntos.
- El sector de semiconductores lidera las ganancias, impulsado por el fuerte rally de Micron tras la mejora de UBS.
- El mercado continúa reforzando la narrativa bullish vinculada al crecimiento de la infraestructura de IA.
Los futuros del Nasdaq 100 avanzan cerca de un 0,35% hoy y superaron por primera vez en la historia el nivel psicológico de los 30.000 puntos. El rally está siendo impulsado principalmente por el sector de semiconductores, con Micron disparándose casi un 15% tras una recomendación bullish de UBS, mientras que las acciones de Sandisk suben más de un 7%. También se observan fuertes avances en Western Digital, así como en las acciones de AMD y Nvidia.
Fuente: xStation5
Fuente: xStation5
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