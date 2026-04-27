Irán busca una tregua mientras los mercados se preparan para el miércoles

Wall Street opera con un tono cauteloso, con los principales índices de EE.UU. moviéndose alrededor de los niveles de cierre del viernes. El mercado claramente carece de un catalizador lo suficientemente fuerte como para marcar una dirección definida.

Los inversionistas están totalmente enfocados en el miércoles, cuando se publicarán los resultados de cuatro integrantes de las “Magnificent Seven”: Alphabet, Microsoft, Amazon y Apple. Además, ese mismo día la Reserva Federal anunciará su decisión de tasas de interés. El mercado espera ampliamente que las tasas se mantengan sin cambios, pero el foco estará en los comentarios de Jerome Powell y cualquier señal sobre el rumbo futuro de la política monetaria.

También vale la pena señalar que la semana pasada el Departamento de Justicia retiró acciones previas relacionadas con el actual presidente de la Fed, lo que redujo las especulaciones sobre posibles cambios en el liderazgo y disminuyó las expectativas en torno a una eventual nominación de Kevin Warsh.

En el frente geopolítico, Irán ha propuesto aliviar las tensiones en la región reduciendo la presión en torno al Estrecho de Ormuz, una de las rutas de transporte de petróleo más críticas del mundo. Según fuentes regionales, la propuesta, entregada a través de Pakistán, incluye el levantamiento del bloqueo estadounidense y una desescalada parcial de la actividad militar.

Un elemento clave del plan es posponer las discusiones sobre el programa nuclear iraní para una etapa posterior de las negociaciones, separando efectivamente los esfuerzos de desescalada a corto plazo del conflicto estratégico de largo plazo.

Al mismo tiempo, Teherán mantiene consultas paralelas con Rusia como parte de una coordinación más amplia sobre el conflicto regional. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, también se reunió con Vladimir Putin en San Petersburgo, señalando que Estados Unidos no ha logrado sus objetivos militares, lo que en su opinión aumenta la probabilidad de retomar negociaciones.

Sin embargo, Donald Trump ha rechazado la propuesta en su forma actual, insistiendo en un acuerdo integral que abarque tanto el Estrecho de Ormuz como el programa nuclear iraní, manteniendo la presión sobre Teherán, aunque también ha mostrado disposición a conversaciones directas.

Tras el deterioro del proceso diplomático, el petróleo Brent subió hasta su nivel más alto desde el 13 de abril, superando momentáneamente los $100 por barril, reflejando un aumento en la prima de riesgo geopolítico vinculada a la escalada de tensiones en Medio Oriente.

Los mercados europeos también cerraron en terreno negativo, con la mayoría de los principales índices a la baja. El FTSE 100 del Reino Unido cayó más de 0,5%, el CAC 40 de Francia alrededor de 0,2%, el DAX de Alemania más de 0,1%, mientras que el IBEX 35 de España terminó prácticamente sin cambios.

La presión también se observó en los metales preciosos, donde el oro cayó cerca de 0,9% hasta aproximadamente $4.700 por onza, mientras que la plata retrocedió más de 1,5%, probando el nivel de $75.

Un tono similar predominó en el mercado de criptomonedas, donde los principales activos digitales registraron caídas. Bitcoin retrocedió alrededor de 1,5% por debajo de los $77.000, mientras que Ethereum cayó cerca de 2,5%, situándose por debajo de los $2.300.