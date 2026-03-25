Irán da la espalda al plan de Trump y eleva la tensión en los mercados

- Irán rechaza el plan de paz de EE.UU. y eleva el riesgo de una escalada prolongada.
- El petróleo se mantiene firme pese a datos bajistas, dominado por la geopolítica.
- Datos inflacionarios y tensiones energéticas refuerzan expectativas de tasas altas.
- Irán rechaza el plan de paz de EE.UU. y eleva el riesgo de una escalada prolongada.
- El petróleo se mantiene firme pese a datos bajistas, dominado por la geopolítica.
- Datos inflacionarios y tensiones energéticas refuerzan expectativas de tasas altas.
Irán endurece su postura
Irán ha dejado claro que pretende terminar la guerra bajo sus propias condiciones y en el momento que considere oportuno. Las autoridades señalan que no están interesadas en un simple alto al fuego, sino en una paz integral que incluya compensaciones por daños, la retirada total de Estados Unidos de la región y el levantamiento completo de sanciones. Un informe reciente indica que el martes se produjo un ataque contra una central nuclear iraní. Este hecho sugiere que, pese a la supuesta “moderación” de Estados Unidos, infraestructuras críticas continúan siendo objetivo, lo que podría anticipar una escalada total si no se alcanza un acuerdo dentro del plazo planteado por Trump.
Petróleo y materias primas
En el mercado energético, el crudo WTI se mantiene consolidando por encima de los 88 dólares por barril, mientras que el Brent cotiza sobre los 95 dólares. Un incremento cercano a 7 millones de barriles en los inventarios de crudo en Estados Unidos no logró provocar una corrección en los precios. El mercado sigue reaccionando principalmente a la falta de desescalada, manteniéndose cerca de los mínimos de las últimas dos sesiones. En contraste, el oro continúa recuperándose y cotiza por encima de los 4.500 dólares por onza, en un contexto donde disminuyen las probabilidades de un repunte inflacionario sostenido. A pesar del rechazo iraní al plan de paz, el mercado percibe que al menos una de las partes está presionando activamente para poner fin al conflicto.
Divisas, cripto y tasas
El par euro dólar retrocede desde el nivel de 1,1500 debido a la intensificación del conflicto en Medio Oriente. Al mismo tiempo, se observa una caída en los rendimientos tanto en Estados Unidos como en Alemania durante la sesión. Bitcoin, por su parte, cotiza en torno a los 70.000 dólares, con una subida aproximada del 1%.
Datos macroeconómicos
Los precios de importación en Estados Unidos aumentaron con fuerza en febrero, incluso antes del inicio del conflicto con Irán. Subieron un 1,3% mensual frente al 0,5% esperado, mientras que los precios de exportación avanzaron un 1,5% mensual, también por encima del 0,5% previsto. En el Reino Unido, la inflación de febrero se mantuvo en 3,0% interanual, en línea con las expectativas, aunque la inflación subyacente subió hasta 3,2%. Tanto en Reino Unido como en la Eurozona, los mercados comienzan a descontar una alta probabilidad de subidas de tasas.
Tecnología y mercados
Las acciones de Arm suben hasta un 15% tras anunciar un cambio radical en su modelo de negocio. La compañía planea dejar de licenciar sus diseños para comenzar a producir sus propios procesadores AGI CPU, con el objetivo de generar 15.000 millones de dólares anuales. Meta sería su primer gran cliente. En Wall Street, las ganancias siguen siendo limitadas, incluyendo el sector tecnológico. Destaca además una creciente escasez de insumos como el helio, clave tanto para el sector médico como para la fabricación de chips, lo que podría afectar las cadenas de suministro de empresas como TSMC y Nvidia.
IPSA cierra con avance moderado impulsado por materias primas, mientras consumo y aerolíneas lideran las caídas
Cierre de mercado: Wall Street suma cinco semanas consecutivas a la baja
¿Están las monedas emergentes en crisis? El ranking de divisas desde el inicio de la guerra
Tres mercados clave para la próxima semana (27.03.2026)
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.