Irán rompe el alto el fuego.

- La ruptura del alto el fuego en el Estrecho de Ormuz eleva la tensión geopolítica y la volatilidad.
- El petróleo Brent sube con fuerza, mientras los índices bursátiles caen.
- La incertidumbre persiste sobre si se trata de una escalada mayor o un evento aislado.
- La ruptura del alto el fuego en el Estrecho de Ormuz eleva la tensión geopolítica y la volatilidad.
- El petróleo Brent sube con fuerza, mientras los índices bursátiles caen.
- La incertidumbre persiste sobre si se trata de una escalada mayor o un evento aislado.
Hay un número creciente de reportes provenientes de estados de Medio Oriente y agencias de medios sobre una reanudación parcial de las hostilidades en el Estrecho de Ormuz.
- Los principales índices estadounidenses caen ligeramente por debajo del 1%.
- El crudo Brent sube alrededor de un 5%, alcanzando los 114 dólares por barril.
En las primeras horas de la mañana, Irán informó que impactó un buque de guerra de Estados Unidos con dos misiles mientras intentaba abrirse paso por el estrecho. La parte estadounidense negó rápidamente estos reportes a través de Axios, aunque la secuencia real de los eventos sigue siendo difícil de evaluar.
Los Emiratos Árabes Unidos, a través de canales oficiales, informan que sus defensas aéreas interceptaron varios misiles balísticos lanzados desde Irán. Según los reportes, se produjo un incendio en una refinería en la ciudad de Fujairah. Las interrupciones también afectaron el aeropuerto de Dubái.
Queda por verse si este es el acto final del conflicto antes de que se disipe, o una nueva ola de ataques, en parte en medio de reportes sobre el “Proyecto Freedom”. Según Bloomberg, dos buques lograron transitar el estrecho con éxito bajo escolta de la Marina de Estados Unidos.
OIL (H1)
Fuente: xStation5
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