¡JOLTS por debajo de lo esperado!

La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica los resultados de la encuesta JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey):
-
Vacantes de empleo disponibles: 7.181k (Previsión: 7.382k | Anterior: 7.437k)
-
Renuncias (quits): 3.208k (Previsión: 3.136k | Anterior: 3.142k)
-
Despidos (layoffs): 1.808k (Previsión: 1.675k | Anterior: 1.604k)
Los datos de JOLTS de hoy resultaron más débiles de lo previsto, lo que apunta a una nueva desaceleración en el mercado laboral estadounidense. El menor número de vacantes, junto con el aumento de despidos, sugiere que las empresas están siendo más cautelosas a la hora de contratar y muestran menos preocupación por los costes laborales, lo que podría ayudar a aliviar las presiones salariales.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
En el corto plazo, los mercados pueden interpretar esto como un factor que respalda una postura más dovish por parte de la Reserva Federal.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.