ASML (ASML.NL) es una de las compañías más singulares del mercado: el fabricante neerlandés de máquinas de litografía es el único proveedor mundial de sistemas EUV, sin los cuales la producción de chips avanzados es imposible. La empresa lleva años creciendo de forma constante, impulsada por el auge de la IA, los centros de datos y los semiconductores de nueva generación. En 2025, ASML registró 32.700 millones de euros en ingresos, y para 2026 la dirección ha guiado un rango de 36–40 mil millones, un crecimiento que obliga a todos los analistas —en Wall Street y en Europa— a seguirla muy de cerca.

JPMorgan: el consenso “se queda muy atrás”

La última señal del mercado es especialmente reveladora. El analista de JPMorgan, Sandeep Deshpande, elevó el precio objetivo hasta 1.900 € (desde 1.515 €), igualando el récord marcado por UBS. Pero lo importante no es solo el precio, sino la revisión profunda de los modelos financieros.

JPMorgan prevé:

90/105 sistemas EUV en 2027/28 , lo que implica ingresos por EUV ~10% / ~20% por encima del consenso actual.

Ingresos por DUV Immersion en 2027 un 35% por encima de las estimaciones del mercado.

Ventas totales en 2027/28 un 16,7% / 21,8% por encima del consenso.

Un EPS un 31,7% / 35,4% superior al consenso.

No es una desviación marginal, sino un cambio estructural en las expectativas.

PER adelantado: ASML ya no está tan barata

Aquí está el punto crítico de ASML, ilustrado por el gráfico del Bloomberg Terminal (P/E Estimate Relative). El BEst P/E actual es 41,48x, claramente en la parte alta del rango de los últimos cinco años. El histograma muestra que un nivel cercano a 41x se sitúa en el cuartil superior de la distribución: solo entre el 5% y el 6% de las observaciones históricas fueron más altas.

Las proyecciones adelantadas indican un PER 2026 de ~43x y un PER 2027 de ~32,6x. Esto significa que el mercado ya descuenta un escenario muy optimista, y por eso, incluso con la visión alcista de JPMorgan, será clave observar si las entregas de EUV realmente superan el consenso.

¿Qué esperar de ASML?

ASML es, estructuralmente, una de las compañías más fuertes del mercado. Las reservas récord del Q4 2025 (13.200 millones €, el doble de lo esperado), su monopolio en EUV y el tono claramente positivo de la dirección sobre la demanda son factores claramente alcistas.

Pero el análisis de valoración recuerda algo esencial: una gran empresa no siempre es automáticamente una gran inversión. Con un PER adelantado de 41x, el mercado ya ha descontado una enorme cantidad de buenas noticias.

Si JPMorgan acierta y el consenso está realmente demasiado bajo, hay margen para más subidas. Pero si los resultados reales se quedan aunque sea ligeramente por debajo, la corrección podría ser tan intensa como las subidas.

Desde comienzos de año, las acciones de ASML acumulan un avance cercano al 61%.