Kashkari de la Fed afirma que la IA obligará a subir las tasas; el EUR/USD y el dólar revierten sus movimientos iniciales

El EUR/USD está devolviendo parte de las ganancias registradas durante la mañana. El par revirtió su dirección tras un intento fallido de extender el movimiento alcista y ahora está perdiendo impulso comprador. En la segunda mitad de la sesión, el momentum se ha desplazado claramente hacia los vendedores.

El US100, por otro lado, refleja una fortaleza relativa. El índice ha ido perdiendo gradualmente su impulso bajista y se está estabilizando durante la segunda mitad de la jornada, ignorando parte de las señales negativas del mercado.

El principal tema del día en el mundo tecnológico es el posible retraso de la OPI de OpenAI. Los reportes publicados por The New York Times sobre el aplazamiento del debut hasta el próximo año, en parte debido al débil desempeño de SpaceX tras su salida a bolsa, han golpeado con fuerza a todo el sector de semiconductores. Micron, AMD e Intel caen alrededor de un 2% cada una, mientras que Oracle pierde más de un 1%. El efecto dominó fue especialmente evidente en Asia. SoftBank, uno de los principales inversionistas de OpenAI, se desplomó más de un 12%, el Nikkei 225 cayó un 4,15% y el Kospi de Corea del Sur retrocedió un 5,81%. JPMorgan advierte abiertamente que el retraso de la OPI "podría ralentizar el ritmo del gasto en infraestructura para IA". Sin embargo, posponer la fecha de lanzamiento también mantendrá vivas las expectativas del mercado, lo que, paradójicamente, podría tener un efecto positivo sobre los retornos bursátiles debido a la narrativa que se está construyendo y a las promesas de un desarrollo cada vez más avanzado de la inteligencia artificial.

No obstante, el principal factor de riesgo en el frente geopolítico sigue siendo la situación entre Estados Unidos e Irán. Donald Trump informó en Truth Social que Irán lanzó al menos cuatro drones kamikaze contra embarcaciones en el Estrecho de Ormuz. Uno de ellos impactó la cubierta de un gran buque portacontenedores. La embarcación sufrió daños, pero continuó su travesía. Los otros tres drones fueron derribados. Trump calificó el incidente como una "estúpida violación del acuerdo de alto el fuego". El Estrecho de Ormuz es una ruta clave para aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo, por lo que cualquier escalada en esta región capta de inmediato la atención de los mercados de materias primas.

Al mismo tiempo, Neel Kashkari, miembro de la Reserva Federal (Fed), se refirió a la inflación. Según sus declaraciones, el mercado laboral no es actualmente una fuente de presiones inflacionarias. En cambio, la inflación está siendo impulsada por factores relacionados con la oferta y, entre ellos, mencionó la expansión de la infraestructura de inteligencia artificial. Kashkari afirmó que el desarrollo de la IA probablemente implicará que la Fed tenga que subir las tasas de interés.

Fuente: xStation