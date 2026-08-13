Kospi entra en mercado alcista: Samsung y SK Hynix vuelven a impulsar a Corea del Sur

La bolsa de Corea del Sur ha protagonizado uno de los giros más violentos de los mercados asiáticos. El Kospi avanzó alrededor de 3,6% este jueves y acumula aproximadamente 22% desde el mínimo registrado el 30 de julio, superando así el umbral del 20% utilizado habitualmente para definir un mercado alcista.

El movimiento es especialmente relevante porque llega apenas semanas después de una caída del 22% en julio, el peor mes para el índice desde la crisis financiera global. A pesar del rebote, el Kospi todavía se encuentra aproximadamente 25% por debajo de los máximos alcanzados a finales de junio, por lo que la recuperación debe entenderse dentro de un contexto de volatilidad extraordinariamente elevada.

El cambio de sentimiento está siendo liderado por Samsung Electronics y SK Hynix, cuyos movimientos tienen un peso considerable sobre el índice coreano. El miércoles Samsung había avanzado 6,7% y SK Hynix 5,5%, mientras el Kospi subió 3,7%. La sesión siguiente volvió a dejar avances cercanos o superiores al 5% en los dos fabricantes de memoria.

Parte del impulso estuvo relacionado con informaciones sobre un posible interés de Temasek en aumentar su exposición a ambas compañías. Sin embargo, el fondo soberano de Singapur posteriormente aclaró que ya era accionista desde hacía más de dos años y negó haber solicitado asesoramiento al gobierno coreano sobre el momento de realizar nuevas inversiones. Por tanto, esa noticia puede haber contribuido al sentimiento, pero difícilmente explica por sí sola la magnitud del movimiento.

La IA vuelve a sostener la tesis de inversión en Corea

La verdadera explicación se encuentra en el regreso del apetito por la infraestructura de inteligencia artificial. Los últimos resultados de grandes tecnológicas estadounidenses han vuelto a demostrar que Alphabet, Amazon, Microsoft y otros gigantes continúan destinando cantidades enormes de capital a centros de datos, servidores y capacidad de cómputo.

Eso tiene una consecuencia directa para Corea del Sur porque aumenta la necesidad de HBM, DRAM para servidores y almacenamiento empresarial, productos en los que Samsung y SK Hynix ocupan posiciones estratégicas. Sin embargo, la oferta continúa siendo limitada precisamente cuando la demanda aumenta. SK Hynix estima que la demanda global de DRAM crecerá alrededor de veintitantos por ciento en 2026, mientras NAND avanzaría en la zona alta del rango de diez por ciento. La compañía espera además incrementar aproximadamente 10% sus ventas de bits de DRAM durante el tercer trimestre.

Samsung, similarmente, espera una demanda robusta de servidores durante el segundo semestre impulsada por el CapEx de infraestructura de IA y considera que la aceleración del consumo de DRAM para servidores, SSD empresariales y HBM mantendrá al mercado con una oferta insuficiente. Ese punto ayuda a explicar por qué el mercado está reconsiderando tan rápidamente el castigo de julio.

Samsung Electronics con beneficios récord y una enorme posición de caja

Los números de Samsung Electronics muestran hasta qué punto cambió el ciclo de semiconductores. La compañía reportó ingresos de 171,5 billones de wones durante el segundo trimestre de 2026, un crecimiento de 130% frente al mismo periodo del año anterior, mientras el beneficio operativo alcanzó un récord de 89,5 billones de wones. La división de semiconductores fue responsable prácticamente de toda la expansión. Device Solutions registró ventas de 127,5 billones de wones y un beneficio operativo de 89,2 billones, con la memoria generando por sí sola 120,8 billones en ventas.

Samsung asegura que alcanzó máximos históricos en ventas de bits tanto de DRAM como de NAND, incrementó las ventas de HBM4 y ya ha enviado muestras de HBM4E a grandes clientes. Esto es importante porque el mercado había cuestionado durante meses la capacidad de Samsung para competir con SK Hynix en las memorias más avanzadas destinadas a aceleradores de IA.

Además, Samsung cerró junio con aproximadamente 190 billones de wones en efectivo, frente a solo 22,4 billones de deuda. Su posición de caja neta alcanzaba aproximadamente 167,6 billones de wones. Esa montaña de liquidez abre la puerta al próximo catalizador: mayores dividendos y recompras de acciones.

SK Hynix es el gran beneficiado del boom de memoria para IA

Si Samsung ofrece diversificación, SK Hynix representa una apuesta mucho más directa al ciclo de memoria para inteligencia artificial. La compañía registró ingresos trimestrales récord de 79,32 billones de wones, un crecimiento de 51% respecto al trimestre anterior y de 257% interanual. Su beneficio operativo alcanzó 60,54 billones, aumentando 61% trimestral y 557% frente al año anterior. El margen operativo alcanzó un extraordinario 76%, mientras el EBITDA llegó a 64,56 billones de wones con un margen de 81%.

SK Hynix terminó el trimestre con 87,96 billones de wones en efectivo frente a 18,59 billones de deuda, una situación radicalmente diferente a la de ciclos anteriores de memoria, cuando los fabricantes solían llegar a la fase alta del mercado aumentando capacidad y apalancamiento simultáneamente. SK Hynix comenzó además a enviar HBM4 durante el segundo trimestre, prepara una aceleración de la producción en la segunda mitad del año y ya entregó muestras de HBM4E fabricadas mediante su proceso 1cnm a un gran cliente.

La compañía ha cerrado alrededor de 10 acuerdos de suministro a largo plazo, incorporando estructuras de precios y mecanismos financieros destinados a reducir la volatilidad y mejorar la visibilidad de demanda. Esa diferencia podría ser crucial para que este ciclo sea menos inestable que los anteriores.

¿Están realmente baratas Samsung y SK Hynix?

El desplome de julio produjo beneficios récord acompañados de múltiplos extremadamente bajos. Después de caer más de 20% durante la corrección, Samsung llegó a cotizar cerca de 4,2 veces beneficios esperados, mientras SK Hynix rondaba 3,6 veces. Como comparación, el Philadelphia Semiconductor Index cotizaba sobre 21 veces beneficios futuros.

El descuento ayuda a explicar la violencia del rebote, pero también refleja una preocupación de que las acciones de memoria históricamente comienzan a caer antes de que los beneficios alcancen su máximo, porque el mercado anticipa la siguiente fase del ciclo.

TrendForce estima que los precios contractuales de DRAM convencional aumentaron entre 58% y 63% durante el segundo trimestre, pero espera un crecimiento bastante menor para DRAM de servidores en el tercero. En otras palabras, el debate sobre durante cuánto tiempo puede mantenerse ese crecimiento.

Dividendos y recompras pueden convertirse en el próximo catalizador

Samsung y SK Hynix podrían terminar el año con aproximadamente 263.000 millones de dólares combinados en caja neta, según cálculos de Reuters basados en información de LSEG. Los inversionistas están presionando para recibir una mayor parte mediante dividendos y recompra de acciones. Actualmente ambas compañías mantienen políticas que destinan alrededor del 50% del flujo de caja libre a los accionistas. Sin embargo, algunos inversionistas están solicitando porcentajes significativamente superiores.

SK Hynix ya anunció que presentará detalles adicionales sobre retornos al accionista durante el tercer trimestre. Samsung también ha indicado que está revisando su próxima política de distribución. Con los beneficios entrando en una posible fase de desaceleración, las recompras pueden convertirse en el siguiente motor de las acciones, reemplazando parcialmente el efecto que hasta ahora generaban las revisiones al alza de beneficios.

El riesgo chino

La china ChangXin Memory Technologies (CXMT) alcanzó alrededor de 7% del mercado global de DRAM durante el segundo trimestre, tras crecer más de 700% interanual. La compañía pretende utilizar aproximadamente 14 billones de wones obtenidos en su salida a bolsa para expandir capacidad y acelerar el desarrollo tecnológico.

Durante más de tres décadas, Samsung, SK Hynix y Micron han dominado prácticamente el mercado global de DRAM. Una expansión significativa de CXMT podría alterar esa estructura, aumentar la oferta y reducir el poder de fijación de precios que actualmente beneficia a los fabricantes coreanos.

Ese riesgo probablemente será más importante para las valoraciones de largo plazo que cualquier movimiento diario del Kospi.

¿Puede continuar el mercado alcista del Kospi?

El Kospi ha entrado técnicamente en mercado alcista, pero eso no significa que haya desaparecido el riesgo. El rebote tiene fundamentos, las valoraciones se comprimieron fuertemente, la demanda de memoria asociada a IA continúa creciendo, Samsung y SK Hynix generan beneficios y efectivo récord y las potenciales recompras introducen un catalizador adicional. Al mismo tiempo, el índice viene de uno de los episodios de volatilidad más extremos de su historia reciente y continúa aproximadamente 25% por debajo de su máximo de junio.

Para que el movimiento pueda convertirse en algo más que una recuperación tras la liquidación de posiciones apalancadas, el mercado necesitará comprobar tres cosas:

El gasto mundial en infraestructura de IA continúa. Los precios de memoria desaceleran sin entrar en una caída pronunciada. Samsung y SK Hynix convierten su enorme generación de efectivo en retornos más visibles para sus accionistas.

Por ahora, los resultados de las propias compañías respaldan la primera parte de esa tesis. Samsung anticipa que el mercado de memoria seguirá con restricciones de oferta, mientras SK Hynix continúa ampliando HBM4, asegurando contratos de largo plazo y prevé invertir en 2026 una cifra situada en la zona alta de los 40 billones de wones.

El rally del Kospi, por tanto, ya cumple la definición técnica de mercado alcista. La siguiente prueba será demostrar que también existe un nuevo ciclo fundamental detrás del rebote.

Fuente: xStation5.