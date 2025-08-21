La acción de Rheinmetall rebota un 3%

Las acciones del gigante alemán de defensa Rheinmetall (RHM.DE) subieron casi un 3% hoy, recuperándose casi un 7% desde su mínimo local reciente, cuando la acción cayó brevemente por debajo de los 1.500 €. La demanda en Europa de sistemas de defensa, como munición de 155 mm y vehículos de transporte, parece que se mantendrá fuerte, especialmente si Europa se compromete a actuar como principal garante de la seguridad de Ucrania, pues se espera que el papel de EE. UU. en la nueva arquitectura de seguridad sea marginal.
La reciente caída de las acciones de Rheinmetall podría deberse más a factores de sentimiento vinculados a la creciente esperanza de una resolución pacífica de la guerra en Ucrania. Sin embargo, la demanda a largo plazo de los productos y servicios de Rheinmetall podría mantenerse elevada, ya que los países de la OTAN se ven cada vez más obligados a aumentar el gasto en defensa. La condición clave será si los compromisos actuales se traducen en un aumento del gasto en armamento entre los miembros de la alianza. JP Morgan mantiene la calificación de "Sobreponderar" para la acción, con un precio objetivo de 2.250 € por acción.
Fuente: xStation5
