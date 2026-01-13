La apuesta de Powell contrarrestada❗️ El USD repunta tras declaraciones del presidente de la Fed de St. Louis 💸

- Las declaraciones de Alberto Musalem refuerzan un tono hawkish, frenan expectativas de recortes adicionales y devuelven impulso al dólar frente a las divisas del G10.
El dólar recupera apoyo (tras haber sido sacudido por un IPC más débil de lo esperado) gracias a los comentarios de tono hawkish del presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, quien cuestionó directamente la tesis desinflacionaria del presidente de la Fed.
Las declaraciones de Musalem son puramente restrictivas y respaldan una pausa en futuros recortes de tasas. Según el presidente de la Fed de St. Louis, la economía estadounidense podría acelerarse más de lo previsto en 2026, y una inflación más cercana al 3% que al 2% indica riesgos de precios más persistentes de lo anticipado.
De manera significativa, Musalem enfatizó que la Fed no debería basar sus decisiones en expectativas sobre la productividad de la economía estadounidense. Esta visión contradice directamente la narrativa de Jerome Powell, quien buscaba consenso en torno a los recientes recortes de tasas bajo el argumento de que el crecimiento de productividad impulsado por la IA reduciría costos empresariales y presiones de precios. Musalem también abordó el tema de la asequibilidad de la vivienda planteado por Trump, subrayando que los altos precios de las casas responden a múltiples factores más allá de los niveles de tasas de interés.
El dólar vuelve a la ofensiva, fortaleciéndose frente a todas las divisas del G10. El yen (USDJPY: +0,7%), además presionado por la política doméstica, y el franco suizo (USDCHF: +0,5%) enfrentan la mayor presión.Desde el inicio de la entrevista de Musalem, el EURUSD perdió alrededor de 0,2%, cayendo por debajo de la EMA de 30 horas y del soporte clave en 1,16500. Fuente: xStation5
