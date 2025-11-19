Leer más
11:03 · 19 de noviembre de 2025

La balanza comercial de EE. UU. muestra el menor déficit en lo que va del año 📌

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Balanza comercial:

  • Actual: -59.60 B

  • Previsión: -61.30 B

  • Anterior: -78.20 B

01:30 PM BST, Estados Unidos – Datos de Balanza Comercial de agosto:

