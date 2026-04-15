La banca lidera con cifras récord, la IA sostiene semiconductores y el lujo empieza a ceder

La jornada consolidó una lectura que se venía gestando en las últimas semanas, empezando a separar con mayor precisión qué sectores tienen respaldo estructural y cuáles dependen del ciclo económico. Los resultados publicados superaron expectativas en términos agregados y revelaron una divergencia entre banca, tecnología ligada a inteligencia artificial y consumo discrecional. En conjunto, los grandes bancos estadounidenses generaron cerca de 50.000 millones de dólares en beneficios durante el primer trimestre, impulsados por la volatilidad global derivada del conflicto en Medio Oriente y el reajuste de carteras a nivel institucional.

Fuente: Morgan Stanley, BofA, ASML, Hermès



La banca muestra expansión apoyada en volatilidad y actividad financiera, los semiconductores en demanda estructural de largo plazo, mientras que el lujo empieza a reflejar el impacto real del entorno macro. Esa divergencia es la señal más importante del día.

Morgan Stanley y Bank of America reflejan el nuevo ciclo: más trading, más ingresos

Morgan Stanley entregó uno de los reportes más sólidos de la jornada, con un beneficio por acción de 3,43 dólares frente a los 3,02 esperados y unos ingresos de 20.580 millones de dólares frente a previsiones cercanas a 19.700 millones. El crecimiento interanual del 16% en ingresos y del 29% en beneficio neto refleja una expansión que se explica por la combinación de trading, banca de inversión y gestión de patrimonios.

El componente más relevante vuelve a ser el negocio de mercados, donde la renta variable generó 5.150 millones de dólares, un incremento del 25%, mientras que renta fija avanzó un 29% hasta 3.360 millones. La volatilidad provocada por el conflicto geopolítico y la rotación de activos ha elevado la actividad de cobertura, arbitraje y reposicionamiento institucional, generando un entorno extremadamente rentable para los bancos con fuerte exposición a trading.

Los ingresos en esta división crecieron un 36% hasta 2.120 millones de dólares, lo que sugiere que el ciclo de fusiones y adquisiciones comienza a reactivarse. Este punto es especialmente importante porque refleja confianza corporativa en un entorno donde la incertidumbre sigue presente, lo que tiende a sostener el crecimiento financiero más allá de episodios puntuales de volatilidad.

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Fuente: Morgan Stanley, BofA



Por su parte, Bank of America mostró una dinámica distinta, aunque igualmente sólida, con un beneficio por acción de 1,11 dólares frente a 1,01 esperado y unos ingresos de 30.300 millones de dólares superando previsiones de 29.920 millones. El crecimiento del 7% en ingresos y del 17% en beneficio neto refleja una expansión más equilibrada, menos dependiente de trading puro y más vinculada a la economía real. El dato más relevante dentro de su reporte fue el aumento del 6% en el gasto con tarjetas, lo que confirma que el consumidor estadounidense mantiene resiliencia pese al entorno de tasas elevadas y volatilidad global. Esta variable resulta fundamental porque actúa como amortiguador del ciclo económico, permitiendo que la banca minorista y comercial sostenga ingresos en paralelo al auge del negocio institucional.

El negocio de mercados también contribuyó de forma significativa, con un crecimiento del 30% en trading de acciones, lo que confirma que la volatilidad está siendo un catalizador transversal para todo el sistema financiero. La diferencia frente a Morgan Stanley radica en la composición del crecimiento, donde Bank of America ofrece una lectura más directa de la economía doméstica, mientras que Morgan Stanley refleja con mayor intensidad el comportamiento del capital global.

ASML: la inteligencia artificial mantiene intacta la demanda estructural

ASML volvió a confirmar su posición como uno de los pilares estructurales del mercado tecnológico, con ingresos cercanos a 8.800 millones de euros y un beneficio por acción que superó estimaciones, situándose entre 8,26 y 8,44 dólares frente a previsiones de 7,70. La compañía mantiene márgenes brutos en torno al 53% y un beneficio neto cercano a 2.800 millones de euros, lo que refleja una rentabilidad excepcional dentro del sector.Lo más relevante está en la superación de expectativas y la composición del crecimiento donde la demanda de sistemas de litografía avanzada sigue impulsada por la expansión de la inteligencia artificial, donde la necesidad de chips cada vez más complejos está elevando la inversión en capacidad productiva a nivel global. ASML se mantiene como un actor prácticamente insustituible dentro de esta cadena, lo que le otorga una visibilidad que pocas compañías tecnológicas pueden ofrecer.

A pesar de estos resultados, la reacción del mercado ha sido más contenida e incluso negativa en algunos tramos, algo que se pudo observar de forma bastante clara en la sesión posterior a la publicación. Las acciones llegaron a registrar caídas cercanas al 6% en su cotización en Estados Unidos tras los resultados, interrumpiendo una racha alcista previa, mientras que en Europa el comportamiento fue más moderado, con movimientos mixtos e incluso avances puntuales tras la mejora de previsiones. Este tipo de divergencia entre mercados ya empieza a ser habitual en compañías con alta exposición a inteligencia artificial, donde el flujo comprador previo suele anticipar gran parte de las noticias positivas. A esto se suma que la propia guía para el segundo trimestre se situó por debajo de las expectativas del consenso, con previsiones cercanas a 8.700 millones de euros frente a estimaciones que superaban los 9.000 millones, lo que introdujo dudas adicionales sobre el ritmo de crecimiento inmediato.

Hermès: el lujo comienza a reflejar el impacto del entorno global

El contraste más claro de la jornada lo aportó Hermès, cuyos ingresos se situaron entre 4.070 y 4.810 millones de euros, quedando por debajo de las expectativas en varias de sus cotizaciones. La reacción negativa del mercado se explica por una desaceleración en la demanda, alineada con lo observado previamente en otras compañías del sector como LVMH.

Este deterioro responde a un cambio más profundo en el comportamiento del consumidor global. El conflicto en Medio Oriente, el encarecimiento energético y la incertidumbre financiera están comenzando a impactar incluso en segmentos de alto poder adquisitivo, que históricamente han mostrado mayor resiliencia. La caída del lujo actúa como una señal adelantada de que el entorno macro empieza a trasladarse a decisiones de gasto más selectivas. El mercado ha reaccionado con claridad ante este cambio de narrativa. Mientras la banca y la tecnología continúan capturando flujos de capital, el lujo comienza a perder atractivo relativo. Este movimiento introduce un ajuste en expectativas que podría prolongarse si las condiciones macro no se estabilizan.

La rotación sectorial ya está en marcha

El conjunto de resultados deja una lectura más sofisticada del momento actual del mercado, mucho más alineada con lo que distintos informes y gestoras vienen anticipando para 2026, donde la dinámica dominante deja de ser el crecimiento homogéneo y pasa a ser una reasignación activa de capital entre sectores con distinta calidad de ingresos y exposición macro. Lo que se observa responde a una transición hacia una fase en la que los inversores priorizan visibilidad, estabilidad y capacidad de monetización en entornos inciertos. La banca está capturando rentabilidad directa de la volatilidad, la tecnología vinculada a inteligencia artificial mantiene un flujo estructural de inversión que sigue expandiéndose, mientras que el consumo comienza a reflejar el impacto acumulado de inflación, tasas elevadas y deterioro en expectativas. Este desplazamiento responde a un proceso más profundo donde el mercado empieza a diferenciar entre crecimiento sostenible y crecimiento dependiente de condiciones financieras favorables.

La divergencia entre sectores marca el inicio de una etapa donde la selección adquiere un peso mucho mayor que la dirección general del mercado, algo que ya se refleja en la dispersión de retornos entre industrias y geografías. La volatilidad deja de ser un factor uniforme y pasa a amplificar las diferencias entre modelos de negocio, premiando aquellos con ingresos más predecibles y penalizando los más expuestos al ciclo económico o a cambios estructurales en la demanda. En este entorno, el inversor abandona la lógica de beta amplia y comienza a construir posicionamientos más selectivos, donde la calidad del flujo de caja, la resiliencia operativa y la capacidad de adaptación pesan más que el crecimiento nominal. Esa transición redefine el comportamiento del mercado hacia adelante y sugiere que los próximos movimientos dependan de cómo cada sector sea capaz de navegar un entorno que exige cada vez más precisión en la asignación de capital.