Los futuros de los índices estadounidenses cotizan ligeramente al alza, manteniéndose cerca del cierre de ayer tras una sesión volátil, especialmente en el sector de los semiconductores. Los futuros del Nasdaq 100, S&P 500, Dow Jones y Russell 2000 avanzan aproximadamente un 0,15%, en línea con el movimiento de los futuros del Euro Stoxx 50.

Las acciones de SpaceX marcan un mínimo histórico antes del vuelo de Starship, cayendo hasta un mínimo histórico de 132,75 dólares y situándose por debajo de su precio de salida a bolsa de 135 dólares. A pesar del optimismo general en Wall Street, la atención de los inversores se centra ahora en el esperado 13.º vuelo de prueba de Starship, previsto para el jueves, que se considera un importante catalizador a corto plazo.

Los mercados asiáticos caen por la venta masiva de semiconductores y los temores geopolíticos. La mayoría de las bolsas asiáticas retrocedieron el jueves, lastradas por una fuerte corrección en el sector de los semiconductores y el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán en las proximidades del estratégico estrecho de Ormuz. Mientras que el Nikkei 225 cayó un 2,7% y el KOSPI de Corea del Sur se desplomó más de un 6% —con gigantes tecnológicos como SK Hynix y Samsung Electronics registrando caídas de entre el 8% y el 11%—, el Hang Seng de Hong Kong rompió la tendencia al subir un 1,7%.

Los inversores esperan los resultados de TSMC para obtener señales sobre la demanda de IA. A pesar de la debilidad general del mercado, la atención de los inversores sigue centrada en la próxima publicación de los resultados trimestrales de TSMC, con el objetivo de evaluar la sostenibilidad a largo plazo de la demanda mundial de inteligencia artificial.

Economía y geopolítica: Corea aumenta los tipos por primera vez desde 2023

El Banco de Corea eleva los tipos al 2,75% ante el repunte de la inflación: El Banco de Corea (BOK) anunció una subida de 25 puntos básicos —la primera desde enero de 2023— para combatir una inflación persistente del 3,2%, respaldada por un sólido crecimiento del PIB en el primer trimestre (+3,8%).

La ministra de Finanzas Katayama reitera las advertencias de Tokio sobre el mercado de divisas mientras el yen sigue bajo presión: Satsuki Katayama reiteró las advertencias habituales de que el Gobierno está preparado para intervenir en los mercados de divisas cuando lo considere necesario. No obstante, no ofreció nuevos detalles específicos mientras el yen continúa cotizando cerca del nivel de 162 por dólar. Katayama evitó comentar niveles concretos del tipo de cambio, señalando que estos dependen de múltiples factores, y añadió que reforzar la competitividad económica global de Japón es clave para mantener la confianza en el yen.

Trump estudia una escalada militar contra Irán: El presidente Trump se inclina por ampliar las operaciones militares estadounidenses. Entre los planes operativos que se debaten al más alto nivel figuran la intensificación de los ataques aéreos, el despliegue de fuerzas terrestres para tomar islas estratégicas como la isla de Kharg y ataques contra instalaciones subterráneas fortificadas sospechosas de albergar actividades nucleares secretas.

Trump prefiere una pausa en los tipos antes que nuevas subidas y espera que la inflación disminuya: El presidente Trump afirmó que cree que la inflación terminará el año por debajo de los niveles actuales. Reiteró que, aunque desea una reducción de los tipos de interés, considera preferible mantener una pausa en los ajustes de tipos antes que volver a subirlos.

Mercado Forex: el índice del dólar sube

Escasa volatilidad en los principales pares de divisas. El índice del dólar registra ligeras ganancias del +0,05%, ya que un dato del índice de precios de producción (PPI) inferior al esperado ha moderado las expectativas de nuevas subidas de tipos en Estados Unidos. La volatilidad en los pares más líquidos (USD/JPY, EUR/USD y GBP/USD) no supera el ±0,05%.

Las divisas oceánicas y el franco suizo muestran cierta divergencia. Las excepciones a la escasa actividad son las divisas de Oceanía (NZD/USD: +0,15%; AUD/USD: -0,10%). Entre las monedas del G10, el franco suizo es el que más terreno pierde (GBP/CHF y USD/CHF: +0,25%). El par EUR/USD avanza un 0,05% hasta 1,1467.

Energía y metales preciosos: el petróleo cae

Las materias primas energéticas siguen bajo presión vendedora: Los futuros del crudo Brent (OIL) caen un 1,2% hasta los 84,50 dólares por barril, mientras que los futuros del WTI retroceden un 1,65% hasta los 79,90 dólares por barril. Los futuros del gas natural (NATGAS) bajan un 0,5% en Estados Unidos, mientras que en Europa suben un 0,2%.

Nueva caída de los metales preciosos. Los metales preciosos vuelven a retroceder a pesar de la mayor estabilidad del dólar estadounidense. El oro cae un 0,7% hasta los 4.030 dólares por onza, mientras que la plata pierde un 0,8% hasta los 57,30 dólares por onza.