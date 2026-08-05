Claves del día: Nasdaq, petróleo y oro en foco (05.08.2026)

Los futuros estadounidenses extienden las ganancias de ayer, cuando el Nasdaq subió un 3,3% y el S&P 500 un 1,8%. El avance fue generalizado —el S&P 500 equiponderado (RSP) ganó un 1,4%—, liderado por Tecnología (+4,1%) e Industriales, impulsados por la fortaleza de la IA y los sólidos resultados de Caterpillar (CAT). Energía quedó rezagada por la caída del crudo.

En lo geopolítico, Trump aseguró que las negociaciones con Irán avanzan bien y anticipó novedades en 48 horas. Según Axios, EE. UU. está próximo a un acuerdo sobre el Estrecho de Ormuz, con anuncio previsto para el miércoles, que canalizaría el tráfico del Golfo por aguas iraníes y omaníes durante 60 días.

Los futuros del crudo siguen bajo presión tras las caídas previas, ante los informes que apuntan a la reapertura del Estrecho de Ormuz. Hoy los inversores estarán atentos al informe de empleo privado ADP de julio y al PMI de servicios del ISM.

US100: El precio se ha extendido hacia una zona de resistencia ubicada entre los 30.078 y 30.354 puntos, donde actualmente se observa una estructura de consolidación. Esta región se mantiene como el nivel clave a observar, ya que una continuidad del movimiento podría abrir espacio para una extensión hacia los máximos históricos previos, ubicados en torno a los 30.975 puntos.

Sin embargo, el precio mantiene una distancia considerable respecto de su media móvil de largo plazo, lo que podría aumentar el riesgo de un movimiento correctivo si no logra superar esta resistencia. En ese escenario, la primera zona de soporte relevante se ubica en torno a los 29.361 puntos.

GOLD: El oro ha superado su resistencia de corto plazo en torno a los 4.117 puntos, extendiendo el movimiento hacia la zona de los 4.203 puntos. Este nivel es relevante, ya que una ruptura sostenida podría invalidar la estructura de triángulo y abrir espacio para un cambio en la dinámica del precio, con una siguiente resistencia ubicada en torno a los 4.387 puntos.

En cambio, si el precio no logra consolidarse por encima de los 4.203 puntos, podría desarrollar un movimiento correctivo de corto plazo. En ese escenario, el soporte más relevante se ubica en torno a los 4.018 puntos.