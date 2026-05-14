La bolsa hoy: Comienza la cumbre entre Estados Unidos y China

Los futuros de Wall Street mantienen la calma ante el inicio de la cumbre Trump-Xi en China. El Dow Jones y el S&P 500 se mantienen estables, el Russell 2000 baja aproximadamente un 0,2%, mientras que el Nasdaq 100, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, sube un 0,1%. El Euro Stoxx 50 se mantiene sin cambios.

El presidente Donald Trump ha llegado a Pekín para una cumbre con Xi Jinping. Entre los temas clave de debate se encuentran el comercio, la eliminación de los aranceles mutuos y el papel de China en el conflicto de Oriente Medio. Trump está acompañado por una delegación empresarial, que incluye a los directores ejecutivos de Tesla y Nvidia. La agenda también abarca Taiwán y la inteligencia artificial. Trump ya ha declarado que las relaciones entre Estados Unidos y China serán "mejores que nunca".

Los mercados bursátiles asiáticos registran leves caídas al inicio de esta cumbre entre Trump y Xi. Persiste el temor de un mayor impacto de la guerra con Irán en los precios del petróleo y la inflación global.

Política monetaria

El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, señaló que el mercado laboral está mejorando, mientras que la guerra en Irán está impulsando una alta inflación. Aboga por mantener abierta la posibilidad de subidas de tipos de interés, lo que contrasta con las expectativas de Donald Trump respecto a Kevin Warsh. Kashkari recalcó que el presidente de la Reserva Federal es solo uno de los doce votantes y debe convencer a sus colegas para que apoyen su política.

Kazuyuki Masu, miembro del consejo del Banco de Japón, pidió un aumento de los tipos de interés lo antes posible, siempre que no haya una desaceleración económica significativa. Si bien anteriormente apoyaba la estabilización de los tipos, ahora advierte sobre la persistente presión inflacionaria derivada de las crisis energéticas. Masu cree que Japón ha entrado en una fase de alza de precios, lo que exige medidas decisivas para mantener la inflación en el objetivo del 2%.

El dólar se mantiene estable, con movimientos mínimos en los pares de divisas del G10 tras un reciente episodio de volatilidad provocado por el dato de inflación en EE. UU. y en anticipación al resultado de la cumbre de China. El USD/JPY sube un 0,1% a pesar de los comentarios restrictivos del Banco de Japón. El EUR/USD se mantiene estable en 1,171.

Otros mercados

El petróleo repunta un 0,25% (con el Brent en los 105 dólares por barril y el West Texas en los 101 dólares). Por su parte, el oro cotiza prácticamente plano mientras que la plata retrocede un 0,4% hasta los 87 dólares por onza.

El sentimiento en el mercado de criptomonedas sigue siendo positivo, con el Bitcoin subiendo un 0,6% hasta los 79.800 dólares. Por su parte, Ethereum también aumenta un 0,7% hasta los 2.270 dólares.