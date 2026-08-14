La bolsa hoy: El Nasdaq 100 vuelve a superar los 30.000 puntos 📈

- El sentimiento del mercado sigue siendo mixto: los mercados asiáticos cerraron la sesión sin una dirección clara, mientras que los futuros de Wall Street registran leves descensos, aunque se mantienen cerca de máximos históricos, respaldados por una menor inflación del IPP y la fortaleza del sector tecnológico.
- Hoy, los inversores se centrarán en el PIB de la eurozona, las ventas minoristas en EE. UU. y el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, que podrían influir en las expectativas de crecimiento económico y la política de los bancos centrales.
- El oro y la plata cotizan a la baja, el dólar estadounidense se mantiene débil, mientras que el crudo Brent se estabiliza cerca de los 87 dólares por barril en medio de los persistentes riesgos geopolíticos en torno a Irán y la preocupación por la demanda global.
- El sentimiento del mercado sigue siendo mixto: los mercados asiáticos cerraron la sesión sin una dirección clara, mientras que los futuros de Wall Street registran leves descensos, aunque se mantienen cerca de máximos históricos, respaldados por una menor inflación del IPP y la fortaleza del sector tecnológico.
- Hoy, los inversores se centrarán en el PIB de la eurozona, las ventas minoristas en EE. UU. y el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, que podrían influir en las expectativas de crecimiento económico y la política de los bancos centrales.
- El oro y la plata cotizan a la baja, el dólar estadounidense se mantiene débil, mientras que el crudo Brent se estabiliza cerca de los 87 dólares por barril en medio de los persistentes riesgos geopolíticos en torno a Irán y la preocupación por la demanda global.
En una sesión mixta en Asia, donde el índice Hang Seng de Hong Kong cayó casi un 1% mientras que el KOSPI de Corea del Sur y el Nikkei de Japón avanzaron, los inversores en renta variable están recogiendo beneficios tras las fuertes subidas de los últimos días. El optimismo en los mercados globales se ve impulsado por las subidas en Wall Street, la ligera bajada de los precios del petróleo y un índice de precios al productor (IPP) estadounidense inferior al esperado. Las acciones tecnológicas tuvieron un desempeño particularmente bueno en Asia, incluidas las empresas de semiconductores japonesas y surcoreanas.
Estados Unidos en el foco
- Los futuros del Nasdaq 100 registran un ligero descenso, ligeramente inferior al 0,2%, aunque el índice finalmente cerró por encima de los 30.000 puntos por primera vez desde mediados de julio. Mientras tanto, el S&P 500 alcanzó un nuevo máximo histórico, superando los 7.800 puntos. Los futuros de los principales índices europeos, incluidos el Euro Stoxx 50 (EU50) y el DAX (DE40), se mantienen prácticamente estables ante la expectativa de una agenda con numerosos datos macroeconómicos importantes.
- Hoy, los inversores se centrarán principalmente en la estimación preliminar del PIB de la eurozona para el segundo trimestre (con una previsión de crecimiento interanual del 1% y trimestral del 0,4%), las ventas minoristas en EE. UU. de julio (con una previsión de Wall Street de un aumento mensual del 0,1% tras el 0,2% de junio), así como en las previsiones preliminares de la Universidad de Michigan sobre la confianza del consumidor y la inflación en EE. UU. para agosto.
- Los metales preciosos cotizan a la baja: la plata cae cerca de un 1% y el oro un 0,7%, acercándose a los 4.300 dólares, frente a los 4.440 dólares de ayer. El dólar estadounidense se debilita, mientras que el EUR/USD pone a prueba la zona de 1,154. Los precios del petróleo se mantienen prácticamente estables, con el crudo Brent cotizando cerca de los 87 dólares por barril. Los inversores sopesan el riesgo de una mayor escalada en torno a Irán frente a la preocupación por el debilitamiento de la demanda mundial. Estados Unidos ha anunciado medidas económicas sin precedentes contra Teherán, mientras que el Pentágono ha indicado que el bloqueo naval de los puertos iraníes podría mantenerse indefinidamente.
- Estados Unidos se prepara para desplegar el portaaviones USS George Washington en Oriente Medio, donde reemplazará al USS Abraham Lincoln como parte de una rotación previamente programada. El Lincoln ha estado desplegado durante más de 250 días, incluyendo un récord de 200 días sin escala en puerto, lo que ha generado preocupación en el Congreso por la escasez de suministros, la fatiga de la tripulación y los problemas técnicos.
- Aviones de combate de la OTAN derribaron un dron sobre Letonia tras violar el espacio aéreo del país el viernes por la mañana. Finlandia también tomó medidas de precaución, restringiendo temporalmente el tráfico aéreo y marítimo en partes del Golfo de Finlandia debido al riesgo de actividad de drones.
Semionductores y otros sectores
- Los futuros del trigo subieron más del 1% en medio de la preocupación por la disminución de los envíos de grano desde Ucrania y Rusia a través del Mar Negro. Según informes, Ucrania propuso un acuerdo mutuo con Rusia para detener los ataques contra buques civiles en el Mar Negro, lo que podría ayudar a restablecer una ruta clave de exportación de grano. Según Reuters, la propuesta se presentó a través de un tercero, pero Rusia aún no ha respondido.
- S&P Dow Jones Indices anunció que Reddit reemplazará a AvalonBay Communities en el S&P 500. El cambio entrará en vigor antes de la apertura del mercado el martes 18 de agosto, mientras que las acciones de Reddit subieron más del 12% en las operaciones posteriores al cierre de ayer.
- JPMorgan rebajó la calificación de Honeywell y redujo su precio objetivo de 262 a 252 dólares, mientras que Jefferies elevó su precio objetivo para Heico de 410 a 425 dólares por acción. Un movimiento hacia los 425 dólares implicaría un potencial de revalorización de aproximadamente el 15% con respecto a los niveles actuales.
- Las exportaciones de TIC de Corea del Sur, incluidos semiconductores, electrónica y equipos de telecomunicaciones, aumentaron un 140% interanual en julio. Este fuerte crecimiento se debió principalmente a la demanda sostenida de chips utilizados en aplicaciones de IA.
- Los fabricantes de automóviles de Detroit advierten que los cambios propuestos al acuerdo comercial norteamericano podrían aumentar los costos anuales para cada fabricante en al menos 2.000 millones de dólares. Washington exige que los vehículos contengan al menos un 50% de componentes fabricados en Estados Unidos para poder beneficiarse de aranceles más bajos. General Motors (GM.US) estima que los aranceles de este año costarán entre 2.500 y 3.500 millones de dólares, mientras que Ford (F.US) prevé un impacto de alrededor de 1.000 millones de dólares.
- Apple está invirtiendo cientos de millones de dólares en una nueva planta de fabricación avanzada en Houston, que ya ha enviado sus primeros servidores de IA. Se espera que la planta también comience a producir ordenadores Mac mini a finales de este año.
- Se han reportado nuevamente incendios en el puerto ruso de Ust-Luga. Corea del Norte ha advertido que podría utilizar "nuevos métodos de disuasión" antes de los próximos ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos.
Gráfico del Nasdaq 100 con velas diarias
Fuente: xStation5
Cierre de Mercado: EUR/USD intenta revertir la tendencia; Wall Street marca su tercera semana consecutiva de alzas 🚨
⬇️ Tres mercados a seguir la próxima semana (14 de agosto de 2026)
Dólar hoy Colombia: el dólar avanza a $3.157 pese al mejor dato de la industria colombiana en dos años
🔒 CIERRE SEMANAL DE MERCADOS (14.08.2026)
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.