La bolsa hoy: el precio del Brent recupera los 99 dólares

El sentimiento del mercado bursátil se debilita, mientras que el petróleo se recupera hasta situarse en torno a los 99 dólares, ya que los mercados parecen estar descontando una menor probabilidad de un alto el fuego a corto plazo en Oriente Medio tras las declaraciones de ayer de la cúpula militar iraní. Los futuros del Nasdaq 100 caen un 0,3%, y tras una sesión débil en Asia, es probable que los índices europeos también abran en terreno negativo.

La atención macroeconómica de hoy se centrará en los datos del mercado laboral estadounidense (solicitudes de subsidio por desempleo a las 12:30 GMT), así como en los discursos de los miembros de la Reserva Federal Stephen Miran y Lisa Cook. El precio del oro cae un 1,7%, mientras que el EUR/USD retrocede hasta 1,155 en un contexto de fortalecimiento del dólar estadounidense y aumento de los rendimientos; los bonos del Tesoro a 10 años suben más de 3 puntos básicos, superando el 4,36%.

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Continúa la guerra en Oriente Medio

Las fuerzas estadounidenses afirman que el portaaviones USS Abraham Lincoln continúa realizando operaciones contra posiciones iraníes, mientras que Irán ha denunciado ataques en Isfahán (zona central del país), donde se encuentra una de sus instalaciones nucleares.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron una nueva oleada de ataques contra objetivos en Irán, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recalcó que el objetivo de la operación militar es la neutralización total de las capacidades de liderazgo de Irán.

El director ejecutivo de Exxon, Ammann, afirmó que los mercados energéticos se encuentran en las primeras etapas de una disrupción. Exxon está maximizando la producción para apoyar a los mercados, con el objetivo de duplicar la producción de los yacimientos de esquisto estadounidenses. Según el Wall Street Journal, el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) impondrá un recargo del 8% a los envíos para compensar el aumento del precio del combustible para aviones.

Problemas para Nvidia

La senadora Elizabeth Warren declaró que quiere congelar las licencias de exportación de Nvidia «hasta que la empresa se tome en serio nuestras preocupaciones de seguridad nacional». Según Axios, economistas e inversores instan a Washington a introducir regulaciones de seguridad en respuesta a la pérdida de empleos provocada por la inteligencia artificial.

Según fuentes occidentales citadas por el Financial Times, Rusia está suministrando drones a Irán; las estimaciones sugieren que sus ingresos petroleros se han triplicado desde el inicio del conflicto en Oriente Medio. Donald Trump afirmó que los ataques de bombarderos B-2 impidieron que Irán adquiriera un arma nuclear.