La bolsa hoy: El precio del oro cae hasta los 4.900 dólares

Los futuros de los índices estadounidenses corrigen debido a la preocupación por los posibles cambios que la inteligencia artificial podría traer a sectores específicos. Los índices Nasdaq 100, S&P 500 y Russell 2000 bajan aproximadamente un 0,45%, mientras que el Dow Jones se muestra ligeramente más resistente (-0,35%).

El crudo Brent y el WTI corrigen un 0,85% antes de las próximas conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Ginebra. Donald Trump comentó que los iraníes son "malos negociadores", pero que desean un acuerdo. Se espera que el presidente estadounidense participe indirectamente en las negociaciones.

Índices asiáticos

Las actas del Banco de la Reserva de Australia indicaron que la inflación es más fuerte y generalizada de lo previsto inicialmente, con una fuerte demanda y un mercado laboral ajustado que aumentan la presión sobre los precios. Los tipos de interés relativamente altos ya no son restrictivos, y podrían ser necesarias nuevas subidas para que la inflación vuelva al objetivo. El RBA elevó recientemente los tipos del 3,6% al 3,85%.

La volatilidad en Asia-Pacífico se mantiene limitada debido a la falta de actividad comercial en China (Año Nuevo Lunar). El mercado japonés fluctúa a la baja tras los decepcionantes datos del PIB con el Nikkei 225 bajando un 0,47%, mientras que el australiano S&P/ASX 200 sube un 0,24% tras los sólidos resultados del gigante de las materias primas BHP. El mercado surcoreano baja un 0,28%, mientras que el indio sube un 0,2%.

El oro vuelve a caer

En divisas, el yen japonés lidera las subidas frente a las divisas del G10 tras una exitosa subasta de bonos japoneses a pesar del débil PIB. Por lo demás, la volatilidad de las principales divisas se mantiene moderada, en rangos de aproximadamente ±0,1%. El EUR/USD cotiza plano cerca de 1,184.

El oro se encuentra bajo presión de venta, cayendo hasta los 4.900 dólares mientras que la plata desciende un 2,9% hasta los 74,3 dólares