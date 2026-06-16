La bolsa hoy: Japón endurece su política monetaria

El Banco de Japón elevó su tipo de interés oficial al 1,0 %, el nivel más alto desde 1995. La decisión era ampliamente esperada y forma parte del proceso gradual de normalización de la política monetaria.

El BOJ también destacó los riesgos alcistas para la inflación, señalando que el IPC podría situarse claramente por encima de su objetivo del 2 %. A pesar de la subida de tipos, el yen apenas reaccionó, manteniéndose el par USD/JPY por encima del nivel de 160.

Al mismo tiempo, el Banco de Japón anunció que detendrá el proceso de reducción adicional de sus compras de bonos del gobierno japonés a partir de abril de 2027, manteniendo las adquisiciones mensuales en torno a los 2 billones de yenes. Esto añade un componente más acomodaticio a una decisión sobre tipos que, por lo demás, tiene un carácter restrictivo.

El Nikkei 225 termina la sesión en positivo tras la decisión del BoJ

El Nikkei 225 cayó inicialmente tras el anuncio del Banco de Japón, pero posteriormente se dio la vuelta y ahora sube un 0,1%. Los inversores asumieron la subida de tipos con normalidad, ya que había sido ampliamente anticipada.

Ahora el mercado se centra en si el BOJ procederá con una nueva ronda de endurecimiento monetario tan pronto como en julio. El sentimiento también se vio respaldado por el optimismo en torno a los avances de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El Banco de Australia mantiene los tipos

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuvo sin cambios su tipo de interés oficial en el 4,35 %, en línea con las expectativas del mercado, tras tres subidas de tipos realizadas anteriormente este año. La decisión fue unánime.

El RBA subrayó que la inflación sigue siendo demasiado elevada, pero desea evaluar el impacto de las medidas de endurecimiento aplicadas previamente y los efectos de las perturbaciones en el mercado petrolero. La reacción del AUD/USD fue mínima, por lo que la decisión resultó prácticamente neutral para los mercados.

El banco central australiano también advirtió de que las interrupciones en el suministro mundial de petróleo tardarán tiempo en resolverse. Se espera que el aumento de los precios de los combustibles se traslade gradualmente al precio de otros bienes y servicios.

Al mismo tiempo, parte del lenguaje más restrictivo presente en el comunicado de mayo fue suavizado. Esto sugiere que el RBA probablemente mantendrá una postura de espera, salvo que la inflación vuelva a acelerarse de forma significativa.

Materias primas energéticas

Goldman Sachs redujo su previsión para el precio del petróleo Brent en el cuarto trimestre de 2026 hasta los 80 dólares por barril, frente a los 90 dólares estimados anteriormente. Asimismo, rebajó su previsión media para 2027 hasta los 75 dólares por barril.

La revisión refleja la expectativa de que las exportaciones de petróleo desde el Golfo Pérsico se normalicen a finales de julio, un mes antes de lo previsto inicialmente. Se trata de la segunda rebaja de previsiones realizada por el banco en una semana y refuerza la idea de que la prima de riesgo geopolítico en el mercado petrolero se está disipando gradualmente.

No obstante, incluso si se alcanza un acuerdo duradero respecto al Estrecho de Ormuz, los precios del petróleo podrían mantenerse elevados durante un período prolongado. Las existencias mundiales podrían haberse reducido entre 1.000 y 1.500 millones de barriles, mientras que los costes de los seguros para el transporte marítimo siguen situándose muy por encima de los niveles normales.

China muestra una industria resistente, pero una demanda interna débil

La producción industrial de China aumentó un 4,5 % interanual en mayo, superando las expectativas del mercado. Al mismo tiempo, las ventas minoristas cayeron un 0,6 % interanual, registrando el primer descenso anual desde la pandemia.

Los datos de inversión en activos fijos también mostraron un deterioro notable. Las cifras sugieren que los sectores vinculados a las exportaciones y a la inteligencia artificial siguen mostrando fortaleza, mientras que la demanda interna continúa debilitándose.

Los precios de la vivienda nueva en China descendieron ligeramente más rápido en mayo que en el mes anterior. Las principales ciudades muestran señales iniciales de estabilización, pero el conjunto del sector inmobiliario sigue siendo frágil.