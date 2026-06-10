La bolsa hoy: La crisis entre EE. UU. e Irán eleva los riesgos geopolíticos y pone a prueba los mercados energéticos

Estados Unidos e Irán llevaron a cabo ataques militares directos durante la noche, lo que representa la escalada más grave desde el inicio del conflicto. Irán derribó un helicóptero Apache estadounidense sobre el estrecho de Ormuz, lo que provocó ataques estadounidenses contra sistemas de defensa aérea, instalaciones de radar y centros de mando iraníes.

Posteriormente, Teherán lanzó ataques de represalia contra bases militares estadounidenses en Baréin, Kuwait y Jordania. El conflicto se ha extendido claramente más allá de la zona de Ormuz, convirtiéndose en una confrontación regional más amplia.

Irán afirma haber atacado un total de 21 emplazamientos asociados a bases aéreas y navales estadounidenses en Oriente Medio. El objetivo más importante fue, según los informes, la base aérea de Al-Azraq en Jordania, incluyendo hangares de cazas F-35 e infraestructura de mando. Los informes también indican ataques con drones contra la base aérea de Ali Al Salem en Kuwait y el cuartel general de la Quinta Flota estadounidense en Baréin. Esto demuestra la disposición de Teherán a atacar activos militares estratégicos estadounidenses desplegados en varios países de la región.

Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo tres oleadas de ataques de precisión contra instalaciones militares iraníes cerca del estrecho de Ormuz. Entre los objetivos se encontraban instalaciones en la isla de Qeshm, así como emplazamientos en Sirik, Jask y Bandar Abbas, el principal centro de mando naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), responsable de las operaciones en Ormuz.

Materias primas energéticas

A pesar de la importante escalada militar, los precios del petróleo en Asia subieron solo alrededor de un 1% y actualmente están bajando un 0,70%, con el WTI y el Brent cotizando cerca de los 88 y 91 dólares por barril, respectivamente. Esta reacción moderada sugiere que los inversores están a la espera de la confirmación de los informes, una evaluación de la magnitud de los daños o señales de que los canales diplomáticos siguen abiertos.

Las reservas de crudo de Estados Unidos disminuyeron por octava semana consecutiva. Los datos del API de ayer mostraron una reducción de 9,12 millones de barriles, mientras que las reservas de gasolina también cayeron. Esto indica que el mercado de combustibles estadounidense se está volviendo cada vez más ajustado incluso antes de la última escalada del conflicto.

Informes económicos

La inflación mayorista japonesa alcanzó en mayo su nivel más alto desde marzo de 2023. Los precios de importación, medidos en yenes, aumentaron un 25,5% interanual, el ritmo más rápido desde noviembre de 2022. Esto representa un desafío particular para una economía fuertemente dependiente de las importaciones de materias primas energéticas.

El Índice de Precios al Productor (IPP) de China aumentó un 3,9% interanual en mayo, alcanzando su nivel más alto en casi cuatro años y superando las expectativas del mercado.

Al mismo tiempo, la inflación al consumidor (IPC) se mantuvo en el 1,2%, por debajo de las previsiones, mientras que la inflación subyacente se desaceleró aún más. Esto apunta a fuertes presiones sobre los costos en las primeras etapas de la producción, junto con una capacidad limitada para trasladar esos costos a los consumidores. El aumento de los precios al productor en China podría repercutir gradualmente en las cadenas de suministro globales.