La bolsa hoy: la guerra en Oriente Medio y los resultados de SpaceX en el foco

Irán declaró que su acuerdo con Omán para la reapertura del estrecho de Ormuz podría retrasarse mientras persistan las amenazas estadounidenses. Informes previos apuntaban a un anuncio el miércoles. Los mercados aún esperan que se alcance al menos un acuerdo temporal.

¿Por qué todavía no hay acuerdo en Oriente Medio?

Donald Trump afirmó que las negociaciones avanzaban favorablemente y que el estrecho de Ormuz debería reabrirse pronto. Al mismo tiempo, advirtió a Irán de una fuerte respuesta militar si las conversaciones fracasan. Según informes, Estados Unidos, Irán y Omán están cerca de alcanzar un acuerdo de 60 días que abarca el tráfico a través del estrecho de Ormuz y el restablecimiento del alto el fuego. Irán obtendría un mayor control sobre el transporte marítimo que antes del conflicto, mientras que Omán asumiría un papel operativo.

Por otro lado, según un funcionario israelí anónimo, Donald Trump busca un acuerdo con Irán "a cualquier precio". Este comentario sugiere la preocupación de que Washington esté dispuesto a aceptar condiciones favorables a Teherán para poner fin rápidamente al conflicto.

Los precios del petróleo continúan bajando: el precio del petróleo cayó un 0,10% hoy, hasta los 78,30 dólares por barril, y el WTI bajó un 0,30%, hasta los 74,90 dólares por barril. La menor probabilidad de interrupciones en el suministro energético también ha reducido las expectativas de inflación a corto plazo. Sin embargo, los precios siguen siendo vulnerables a posibles retrasos o a nuevas tensiones.

Mientras tanto, el oro subió un 1,90%, hasta los 4.190 dólares por onza, ya que la bajada de los precios del petróleo ha aliviado la preocupación por la inflación y ha reducido las expectativas de un mayor endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal. Las mejores perspectivas para el mercado energético podrían conducir a una menor rentabilidad de los bonos y a un dólar estadounidense más débil, lo que respaldaría a los metales preciosos.

Noticias de bancos centrales

La tasa de desempleo de Nueva Zelanda alcanzó su nivel más alto en 11 años, lo que presionó al dólar neozelandés. Sin embargo, el resto del informe fue menos negativo, con un aumento del empleo ligeramente superior al esperado. En general, los datos apuntan a una creciente holgura en el mercado laboral, lo que podría ayudar a aliviar la preocupación del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) por la inflación.

Por su lado, el Banco de Japón aprobó la subida de tipos de interés de junio al 1,0% por una votación de 7 a 1. Los responsables de la política monetaria concluyeron que los riesgos al alza para la inflación superaban el impacto negativo del conflicto en Oriente Medio sobre el crecimiento económico. La decisión se vio respaldada por el fuerte crecimiento salarial, las crecientes expectativas de inflación y la rápida repercusión del alza de los precios del petróleo en la economía. El Banco de Japón también reafirmó su plan de detener nuevas reducciones en la compra de bonos del gobierno japonés a partir de abril de 2027.

El presidente de la Reserva Federal de Kansas City, Jeff Schmid, afirmó que la inflación sigue siendo demasiado alta y que la política monetaria debería ser más restrictiva. Añadió que la inversión relacionada con la inteligencia artificial está contribuyendo a las presiones inflacionarias.

Otros datos macro

El PMI de servicios de China, según RatingDog, cayó a 50,4 en julio desde 54,1, muy por debajo de las expectativas del mercado y el PMI de servicios de Australia subió a 53,6 en julio, su nivel más alto en seis meses. Los nuevos pedidos volvieron a crecer, el empleo aumentó y la confianza empresarial mejoró.

AMD y SpaceX decepcionan con sus resultados trimestrales

AMD superó las expectativas de los analistas en cuanto a beneficios, ingresos y beneficio operativo. Sus previsiones de ingresos para el tercer trimestre también superaron el consenso, lo que indica una continua y sólida demanda. Sin embargo, esto no fue suficiente para satisfacer a los inversores, y las acciones cayeron un 8,80% en las operaciones posteriores al cierre.

Por su lado, SpaceX reportó ingresos de 7.800 millones de dólares en el segundo trimestre, un 92% más que el año anterior y por encima de las expectativas. La pérdida operativa en su segmento de IA fue significativamente menor de lo previsto, mientras que el EBITDA ajustado superó con creces las estimaciones del consenso. Starlink siguió siendo el principal motor de crecimiento de la compañía. A pesar de los sólidos resultados, las acciones cayeron más del 7% en las operaciones posteriores al cierre.