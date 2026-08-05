AMD lo hizo todo bien… Pero no es suficiente

Estas no eran las cifras que el mercado esperaba. AMD volvió a registrar un crecimiento muy sólido, superando las expectativas tanto en ingresos como en beneficios por acción, y ofreciendo además unas perspectivas mejores de lo previsto para el próximo trimestre. A pesar de ello, la reacción inicial de los inversores fue claramente negativa, con sus acciones cayendo alrededor de un 7% en las operaciones posteriores al cierre.

¿Qué problema hay en los resultados de AMD?

El problema no radica en que el informe fuera débil, porque no lo fue. AMD registró ingresos récord, el segmento de Centros de Datos volvió a crecer a un ritmo de tres dígitos y las perspectivas para los próximos meses siguen siendo sólidas. Sin embargo, el mercado esperaba algo más que un trimestre sólido.

Tras un informe anterior muy positivo, una fuerte subida del precio de las acciones y las crecientes expectativas en torno a la inteligencia artificial, los inversores esperaban una sorpresa positiva mucho mayor, especialmente en el segmento de Centros de Datos, que se ha convertido en el principal motor de crecimiento de la compañía. En cambio, los ingresos y los beneficios por acción superaron las expectativas solo ligeramente, y el fuerte impulso en los centros de datos no se tradujo en un resultado lo suficientemente sólido como para obligar al mercado a elevar nuevamente las expectativas.

AMD cerró el segundo trimestre con ingresos récord de 11.540 millones de dólares. Esto representa un crecimiento interanual del 50% y un aumento del 13% con respecto al trimestre anterior. Los beneficios ajustados por acción se situaron en 1,66 dólares. Ambas cifras superaron las estimaciones del consenso, aunque la magnitud de la diferencia fue limitada.

Los ingresos superaron las expectativas en aproximadamente 230 millones de dólares, mientras que los beneficios por acción se situaron solo 4 centavos por encima del consenso. Las cifras en sí mismas siguen siendo muy sólidas, pero dada la posición actual de AMD, el mercado esperaba una diferencia mucho mayor. Los inversores esperaban un informe que elevara significativamente las expectativas de crecimiento futuro y demostrara que AMD está aprovechando al máximo el auge de la inteligencia artificial.

Como siempre, la parte más importante del informe fue el segmento de Centros de Datos. Los ingresos alcanzaron aproximadamente los 6.700 millones de dólares, con un aumento interanual del 107%. Este segmento representa ahora casi el 60% de los ingresos totales de AMD, lo que pone de manifiesto la rapidez con la que está cambiando la combinación de negocios de la compañía.

El crecimiento fue impulsado por la fuerte demanda de procesadores para servidores EPYC y chips de IA Instinct. AMD está aprovechando cada vez mejor la creciente demanda de potencia informática, mientras que los centros de datos se están convirtiendo en el pilar fundamental de su crecimiento. En este segmento, los inversores buscan respuestas sobre si AMD podrá expandir su posición en la infraestructura de IA y reducir gradualmente la brecha con Nvidia.

El segmento de centos de datos de AMD crece con fuerza, pero no convence

El desempeño del segmento de Centros de Datos fue sin duda impresionante, y superó las expectativas del mercado. Sin embargo, la magnitud de la sorpresa positiva no fue suficiente. Los inversores buscaban una señal más contundente de que los ingresos por chips de IA se estaban acelerando y de que AMD estaba ganando cuota de mercado de forma más agresiva. Ese fue el dato que faltó en el informe.

Los otros segmentos no modificaron significativamente el panorama general. Los ingresos de clientes alcanzaron aproximadamente los 3.100 millones de dólares, un 23% más que el año anterior, impulsados ​​por la demanda de procesadores Ryzen. El segmento de videojuegos generó alrededor de 779 millones de dólares en ingresos, un 31% menos que el año anterior, mientras que el segmento de Sistemas Integrados aportó aproximadamente 977 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 19%.

El desempeño de estos segmentos estuvo en gran medida en línea con las expectativas o ligeramente por encima de ellas. No hubo ninguna otra sorpresa positiva que pudiera compensar el resultado relativamente modesto a nivel de la compañía.

La rentabilidad también sigue siendo un factor importante. El margen bruto ajustado se situó en el 56%, frente al 56,1% esperado por el mercado. La diferencia es mínima, pero con expectativas ya muy altas, incluso una pequeña decepción puede ser significativa. Los inversores esperaban que el rápido crecimiento en las ventas de centros de datos se tradujera en una expansión de márgenes más visible.

El beneficio operativo ajustado se situó en aproximadamente 3.090 millones de dólares, ligeramente por encima del consenso. Esto no indica un problema de rentabilidad. Una conclusión más precisa es que el informe no proporcionó la señal clara de aceleración de los márgenes que algunos inversores esperaban a medida que el negocio de la IA continúa expandiéndose.

El aspecto positivo fue la previsión para el tercer trimestre. AMD prevé unos ingresos de aproximadamente 13.000 millones de dólares, con una posible variación de 300 millones. El punto medio representaría un crecimiento interanual de alrededor del 41% y estaría claramente por encima de la estimación de consenso anterior de aproximadamente 12.500 millones de dólares. La compañía también prevé que el margen bruto ajustado se mantenga en torno al 56%.

La mejora de las previsiones confirma que el dinamismo del negocio se mantiene sólido. La dirección sigue observando una fuerte demanda de procesadores EPYC y chips de IA, mientras que se espera que los centros de datos sigan siendo el principal motor de crecimiento en la segunda mitad del año.

La reacción negativa del mercado no se debe, por lo tanto, a la preocupación por un debilitamiento de los fundamentos. El problema es más complejo. AMD ahora no solo necesita crecer, sino crecer más rápido de lo que el mercado espera.

El informe de hoy no pone en entredicho la perspectiva de inversión a largo plazo. El negocio de centros de datos se duplicó con creces, los ingresos totales de la compañía alcanzaron un nivel récord y las previsiones para el próximo trimestre superaron las expectativas de los analistas. Los fundamentos siguen siendo sólidos y la posición de AMD en centros de datos e inteligencia artificial continúa mejorando.

Al mismo tiempo, los resultados muestran que las expectativas para la compañía ya son extremadamente altas. El mercado no está reaccionando al hecho de que AMD esté aumentando sus ingresos un 50% interanual. Los inversores esperan resultados muy superiores a lo esperado, una clara aceleración en el sector de centros de datos y una continua expansión de los márgenes.

AMD tuvo un buen trimestre. Simplemente no presentó el tipo de informe que obligaría al mercado a elevar nuevamente las expectativas.

Y esa es precisamente la razón por la que, a pesar de los ingresos récord, el crecimiento de tres dígitos en el sector de centros de datos y las mejores previsiones, la reacción inicial de los inversores ha sido claramente negativa.