La bolsa hoy: Los mercados asiáticos retroceden ante las dudas sobre la tregua EE. UU.–Irán

El crudo Brent repunta un 1,2% hasta los 97 dólares por barril, en respuesta a la desconfianza de Irán hacia la postura estadounidense y los continuos ataques israelíes en la región. Los futuros de los índices estadounidenses se mantienen estables.

El presidente del Parlamento iraní acusó a Estados Unidos de violar el alto el fuego, profundizando la desconfianza mutua. Teherán señaló los ataques aéreos israelíes y los incidentes con drones, particularmente en el Líbano, que a su vez prometió usar todos los medios para detener los ataques israelíes. Washington rechazó las acusaciones, y JD Vance enfatizó que la cuestión del Líbano no formaba parte del acuerdo. Trump declaró que el ejército estadounidense permanece completamente movilizado en la región hasta que se alcance un acuerdo real y se abra el estrecho de Ormuz, amenazando a Irán si abandona la mesa de negociaciones.

El sentimiento en Asia es escéptico y cauteloso. Tras un optimismo inicial, los mercados se estancaron debido a las dudas sobre la durabilidad de la tregua entre Estados Unidos e Irán. Persisten las preocupaciones sobre el bloqueo del Estrecho de Ormuz, el repunte de los precios del petróleo y las disputas sobre la inclusión del Líbano en los términos del acuerdo. El KOSPI de Corea del Sur (-1,7%) y el Nikkei 225 (-0,7%) registran las mayores caídas intradía, mientras que China (HSCEI: -0,3 %) e India (Nifty 50: -0,6 %) también cerraron en números rojos.

Mercado Forex

Según la gobernadora del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), Anna Breman, los recortes de tipos anteriores siguen brindando apoyo a la economía, si bien el riesgo de una mayor inflación ha aumentado. Sus declaraciones de línea dura impulsan las subidas del dólar neozelandés, actualmente la divisa del G10 más volátil de la sesión (NZD/USD: +0,25 %, NZD/JPY: +0,4 %, AUD/NZD: -0,25 %).

A excepción del NZD, la volatilidad del mercado de divisas es baja. El Índice del Dólar se mantiene estable y el EUR/USD permanece sin cambios en 1,166. El yen registra pérdidas tras la publicación de datos de confianza del consumidor inferiores a lo esperado (USDJPY: +0,2%).

Otros mercados

El oro se mantiene estable por segunda sesión consecutiva (4.715 dólares la onza), en medio de la incertidumbre generada por el frágil alto el fuego en Oriente Medio y las actas de la Reserva Federal, que han quedado eclipsadas por otros acontecimientos al considerarse desactualizadas. La plata también se mantiene sin cambios (73 dólares la onza).

Las criptomonedas registran descensos, aunque la volatilidad se mantiene limitada: el Bitcoin cae un 1% hasta los 70.800 dólares mientras que el Ethereum baja un 1,75% hasta los 2.175 dólares.