Cierre de Mercado: Acciones de EE.UU. cierran mixtas por rotación sectorial

La sesión estuvo marcada por una rotación de activos que se alejó del sector tecnológico, frenando el repunte observado al inicio de la semana. El Nasdaq registró una caída más pronunciada que el S&P 500, reflejando su mayor exposición a compañías tecnológicas y el ajuste en la toma de riesgo por parte de los inversionistas. En paralelo, el petróleo mostró elevada volatilidad después de que Donald Trump declarara que Estados Unidos debía tomar represalias por el ataque de Irán a un helicóptero estadounidense, lo que redujo las expectativas de una pronta resolución del conflicto y mantuvo la prima de riesgo geopolítico en los mercados energéticos.



Fuente: xStation5

Noticias claves

Geopolítica: Se intensificó la tensión entre Estados Unidos e Irán tras el derribo de un helicóptero Apache estadounidense por parte de Teherán sobre el estrecho, aunque la tripulación resultó ilesa. El presidente Donald Trump afirmó que “EE. UU. debe responder” al incidente, mientras indicó que Washington y Teherán se encuentran en las fases finales para alcanzar un acuerdo en los próximos dos o tres días. Al mismo tiempo, pese a los llamados de Trump a un alto el fuego israelí, las bajas continúan aumentando en el sur del Líbano, reflejando un entorno regional cada vez más inestable.

Estados Unidos: Los datos económicos mostraron señales positivas, con una balanza comercial mejor a lo esperado, al ubicarse en -55.900 millones frente a una previsión de -56.100 millones. El modelo GDPNow de la Fed de Atlanta estimó el crecimiento del PIB real del segundo trimestre de 2026 en 3,3%. Además, las ventas de viviendas existentes alcanzaron 4,17 millones, superando las expectativas de 4,07 millones, con un crecimiento mensual de 3,2% frente al 1,1% esperado. Por su parte, las ventas mayoristas crecieron 2% mensual, también por encima de la previsión de 1,2%.

Canadá: La balanza comercial canadiense superó las expectativas al registrar 2.720 millones frente a una previsión de 2.550 millones, mostrando una mejora respecto al dato anterior revisado de 1.750 millones. En el mercado cambiario, el USD/CAD se encamina a su quinto día consecutivo de ganancias antes de la decisión de tasas del Banco de Canadá, presionado por la caída de los precios del petróleo y su impacto sobre las exportaciones energéticas. Se espera que el BoC mantenga la tasa sin cambios en 2,25% por quinta reunión consecutiva, buscando equilibrar la incertidumbre comercial con los riesgos inflacionarios persistentes.

Petróleo: El mercado petrolero mantiene un tono mixto, con las exportaciones de crudo de Estados Unidos aumentando 116% en dos meses, mientras la EIA anticipa que los inventarios de petróleo de la OCDE caerán a sus n iveles más bajos desde 2003. En contraste, las importaciones de crudo de China en mayo descendieron a su nivel más bajo desde octubre de 2017, afectadas por el alza repentina de precios derivada de la interrupción del tráfico de buques cisterna en el Golfo Pérsico y por la reducción de los márgenes de refinación.

Metales: El oro cayó a mínimos desde marzo y perdió las ganancias acumuladas en el año, presionado por revisiones bajistas de previsiones por parte de Citi y UBS. Aunque las expectativas de nuevas subidas de tasas por parte de la Fed se moderaron ligeramente, los inversores continúan reduciendo su exposición al metal precioso. Los próximos datos de inflación en Estados Unidos serán el principal catalizador para el mercado, con el nivel de 4.000 dólares por onza como referencia clave.

Acciones: En renta variable, los reguladores de la Unión Europea criticaron a Apple por atribuir a las normas tecnológicas del bloque su decisión de no lanzar inicialmente su asistente de inteligencia artificial Siri AI en la región. Según Reuters, la Comisión Europea rechazó la solicitud de Apple de una exención de 18 meses sobre sus obligaciones regulatorias. Además, el organismo ordenó a Meta Platforms permitir el acceso gratuito de chatbots de IA competidores a WhatsApp mientras continúa su investigación regulatoria.

Análisis US100

El precio cayó con fuerza durante la sesión, perforando soportes clave y marcando un nuevo mínimo en los 28.239 puntos, zona desde la cual comenzó a mostrar una figura de giro. Además, el indicador mantiene lecturas en niveles extremos, lo que sugiere la posibilidad de un movimiento correctivo tras la caída reciente. En este contexto, el nivel de los 28.239 puntos pasa a ser la referencia principal de corto plazo.

Mientras el precio logre sostenerse sobre los 28.239 puntos, podría desarrollar una recuperación hacia resistencias ubicadas en los 29.807 y 30.255 puntos. En cambio, una pérdida de este nivel y la formación de nuevos mínimos abrirían la puerta a una caída de mayor amplitud, con un soporte más relevante en torno a los 27.034 puntos.



Fuente: xStation5

Análisis GOLD

El oro logró mantenerse sobre el soporte de los 4.271, nivel desde el cual comenzó a desarrollar una estructura de giro. Además, el MACD acompaña con una señal más favorable, lo que refuerza la importancia de esta zona.

Mientras el precio se consolide por encima de los 4.271, podría extender la recuperación hacia la resistencia de los 4.477. En cambio, una pérdida de este soporte volvería a reflejar debilidad y abriría espacio para una nueva caída hacia la zona de los 4.104.



Fuente: xStation5